Expulsión inmediata para una colaboradora de Telecinco por lo que ha insinuado sobre Belén Esteban

Escándalo en Sálvame. El programa de este viernes ha vivido en directo la expulsión inmediata de una colaboradora del programa por hablar de forma comprometida sobre el director del espacio, Alberto Díaz. El programa estaba hablando sobre una de las últimas polémicas en torno a Belén Esteban: alguien habría avisado a la princesa del pueblo de que Anabel le estaba haciendo competencia con las joyas.

Los tertulianos han especulado sobre esa persona, al no saber si se trataba de un colaborador del programa. Laura Fa ha dicho que no era Lydia Lozano ni ninguna otra persona del programa. "No puedo decir el nombre. Me traéis de Barcelona para esto", ha dicho la periodista. A los colaboradores no les ha servido esta respuesta y han apretado a Laura Fa para que dijera el nombre. "¿Tú a qué vienes, a tomarte algo a la muralla o a trabajar?", le ha dicho Jorge Javier. "Si no lo sabes ni por Anabel ni por Belén, estás al margen y tendrás que ejercer de periodista", ha insistido el presentador.

Laura Fa no se atrevía a dar el nombre por las consecuencias profesionales que le podía generar. "Habrá gente que trabaja con ellas, que hacen sus joyas, que le llevan las redes, no sé...", se limitaba a decir Laura Fa. Pero esta respuesta tampoco convencía a sus compañeros: "Antes disparaba a todo lo que se movía y ahora nada", decía Kiko Matamoros.

Y en ese momento, Laura Fa destapaba el escándalo: "En todo caso, si alguien le ha inflado la cabeza a Belén, ha sido Alberto". De esta manera, Laura Fa ponía en la picota al director del programa. Inmediatamente, Alberto Díaz le obligaba a levantarse de su silla de colaboradora y la expulsaba del plató sin opción de réplica. "Yo de verdad lo flipo. No sé si en TV3 le permiten hacer eso", decía Kiko Matamoros, pese a que minutos antes había forzado a Laura Fa a decir el nombre.

El silencio se ha apoderado de todos los colaboradores, que no se creían lo que estaba pasando y nadie se atrevía a hablar. Jorge Javier se ha limitado a bromear sobre la posibilidad de que se hubiera conducido a Laura Fa "a un centro de reinserción de Telecinco" y el programa ha roto el guion para dar paso a la previsión meteorológica tras el paso de Filomena. Alberto Díaz es uno de los mejores amigos de Belén Esteban. Ambos han mostrado en público la buena relación que mantienen.

Laura Fa fue colaboradora en 'Cazamariposas' de Divinity y participó en el reality 'Sálvame Snow Week', que pretendía seleccionar a los próximos colaboradores del espacio diario tras las bajas de Raquel Bollo, Rosa Benito y la paternidad de Kiko Hernández. Anteriormente a trabajado en TV3, 8tv y en el programa 'AruCitys', también tratando temas de prensa del corazón.