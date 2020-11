Un experto de 'LaSexta Noche' desvela el dato falso sobre la vacuna del coronavirus

El inmunólogo, Alfredo Corell, ha analizado en 'LaSexta Noche', las claves sobre las noticias falsas que están circulando sobre la futura vacuna contra la covid-19. Una herramienta sanitaria más que deseada para empezar a mirar el final de esta pandemiaque ha cambiado todos nuestros hábitos de vida y ha provocado una importante crisis política, económica y social en todo el mundo.

Corell ha querido destacar que "se han dicho cosas tan salvajes como que algunas vacunas pueden causar la muerte: "Yo animo a todo el mundo que si tiene dudas, consulte los prospectos, que son las fichas técnicas, y se van a dar cuenta de que hay unos efectos secundarios leves que pueden ser ciertamente frecuentes, pero que pasen cosas graves es muy infrecuente".

Las noticias falsas sobre las vacunas

Sobre estos efectos secundarios, Corell ha señalado que hay una serie de síntomas comunes: "El dolor en el lugar en que nos pinchan, malestar, dolor de cabeza e incluso puede dar un poco de fiebre", pero ha subrayado que "desde luego en ninguna de ella se a visa de que hay posibilidad de morirse".

Existen otras informaciones falsas sobre la vacuna, en este caso sobre la gripe, que también han sido destacadas por Corell, como es la que afecta de lleno a las mujeres embarazadas: "Se asusta mucho a las mujeres embarazadas porque son una población sensible que quieren proteger a sus niños o niñas, pero es el no vacunarse lo que está poniendo en riesgo a sus bebés".

El futuro de la vacuna contra la covid-19

La vacuna contra la covid-19 es una carrera de fondo que están realizando los principales laboratorios de investigación para intentar poner fin a una pandemia que se ha llevado por delante a varios miles de personas y también está provocando cada día importantes cifras récords de contagiados en todo el mundo, que en estos momentos se enfrenta a la conocida como segunda ola de la pandemia.

El doctor Agustín Portela, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), experto en tramitación y aprobación de vacunas y asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha incidido en que tanto la AEMPS como la EMA "garantizan a la sociedad que los medicamentos y, en particular, las vacunas, cumplen con las garantías de calidad, seguridad, eficacia, información y accesibilidad adecuadas".

Así, durante su charla 'El proceso de autorización de una vacuna humana: actualización de las vacunas COVID-19', el especialista ha querido resaltar que este proceso "no se está haciendo a costa de que la calidad de las vacunas no esté garantizada, pues los procedimientos que se han utilizado hasta ahora para garantizar la calidad de las vacunas no se ha cambiado".

En este sentido, se ha hecho hincapié en que del mismo modo que ocurre con otras vacunas ya aprobadas, en este caso, también deben obtenerse evidencias de los ensayos clínicos en marcha que garanticen la eficacia y seguridad de las vacunas frente al coronavirus, como apunta el especialista. Ahora bien, a la hora de hablar de cuándo estará disponible en España una vacuna frente a la COVID-19, el doctor Portela ha recordado que, de momento, se han firmado contratos con tres compañías farmacéuticas que aseguran la disponibilidad de, al menos, 800 millones de dosis de vacunas para hacer frente a la pandemia y se está negociando con otras para disponer de dosis adicionales.

