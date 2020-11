Aprobada la sexta modificación de crédito de las cuentas de 2020 de Burgos por 11,4 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobó hoy en una sesión extraordinaria celebrada de forma telemática la sexta modificación presupuestaria de las cuentas de 2020 por un importe de 11,4 millones de euros, de los que 6,4 millones irán a amortizar la deuda frente a los 16 millones de euros previstos inicialmente. La propuesta salió adelante con los votos a favor del equipo bipartito de Gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos (Cs), y por Podemos, mientras que los grupos municipales del PP y Vox votaron en contra.

El concejal de Hacienda, David Jurado, explicó que esta reducción en la cantidad prevista es posible gracias a la exención de la regla de gasto anunciada por el Gobierno central, si bien añadió que el resto de la cantidad estimada inicialmente, se abonará en el próximo ejercicio 2021. Además, subrayó que la modificación servirá para hacer frente a algunos convenios de patrocinio con clubes deportivos de la ciudad, así como con la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, a la que se destinan 800.000 euros de la modificación. Jurado agregó que también servirá para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la pandemia del COVID-19, a lo que se destina un millón de euros y con lo que abonará la limpieza extraordinaria de los colegios de la capital, entre otras.

Por su parte, el vicealcalde y portavoz del equipo de Gobierno, Vicente Marañón (Cs), defendió en su intervención que es “absolutamente necesaria, además de realista y factible y, por supuesto, no se trata de un brindis al sol”. En concreto, destacó la importancia de ampliar el crédito en más de 11 millones de euros para, “sencillamente, mejorar el Ayuntamiento, cumplir con compromisos pendientes y afrontar los retos que conlleva la inédita situación que vivimos”.

Al respecto, subrayó que esta modificación ha sido posible gracias a la formación naranja y su llegada al equipo de Gobierno, en lo que es una muestra de “verdadera política útil, mientras que el discurso de la oposición, cansino, es tan solo una pataleta inservible para los burgaleses”, dijo. “En Ciudadanos defendemos el interés general y nuestro empeño es salvar el presente sin sacrificar el futuro”, añadió, para anunciar que la modificación presupuestaria permitirá invertir para que el Ayuntamiento sea “una máquina eficaz”.

“Esta ciudad no ha hecho más que comenzar una andadura, como todas las españolas, en la que va a ser preciso gestionar no solo una crisis sanitaria, sino también económica y probablemente social, y para lograrlo hacen falta recursos, talento, compromiso, honestidad y sinceridad; no populismo y demagogia, que son tóxicos e incompatibles con la democracia”, apostilló.

Segundo plan de crisis

La portavoz del grupo municipal del PP, Carolina Blasco, defendió la necesidad de dotar a la ciudad de un segundo plan de crisis y reactivación económica, al tiempo que censuró el discurso del alcalde Daniel de la Rosa, en el que “ha pasado de sostener que no se podía poner más dinero, a posteriormente mirar a la Junta de Castilla y León y más tarde decir que no daría tiempo a ejecutarlo antes de fin de año”.

En este sentido, acusó al regidor municipal de “no hacer más que escurrir el bulto” y le preguntó por qué ha engañado a los ciudadanos diciendo que no se podía afrontar económicamente un segundo plan, cuando la realidad evidencia y aconseja todo lo contrario. La portavoz popular recriminó al PSOE y Cs que, frente a esta necesidad acuciante, se haya aprobado una modificación presupuestaria de 11,4 millones de euros “absolutamente inútil” y que supone una “auténtica tomadura de pelo” del nuevo bipartito. “Esto conducirá a la ciudad al más absoluto de los desastres”, añadió.

También insistió en que la modificación presupuestaria está cargada de los tintes naranjas del nuevo socio de gobierno que, frente a la posibilidad de atender las necesidades de los burgaleses, se ha limitado a dotarse de un ayudante por 65.000 euros anuales, renovar el mobiliario de los despachos y garantizarse más dinero en sus bolsillos por la asistencia a comisiones.

“Burgos necesita un alcalde y no un principito que no quiere en ningún caso perder su trono, que anda agazapado, desbordado porque desde su planeta el universo le queda grandísimo”, aseveró Blasco, antes de lamentar que Daniel de la Rosa se oculte tras un “hiperbólico vicealcalde” que no da ni una sola solución a los problemas del Ayuntamiento.

En la modificación presupuestaria se ha incluido una partida de 65.000 euros para hacer frente a la creación de un puesto de eventual adjunto al director del Gabinete de Alcaldía, con el objetivo de que dé cobertura a Ciudadanos dentro del nuevo equipo de Gobierno de coalición. Cuestión que ha sido afeada por todos los grupos de la oposición, que solicitó al PSOE y Cs a retirar esta partida, dado que “no se ajusta a las necesidades” del Ayuntamiento.

El grupo municipal de PP anunció que presentará un recurso a la modificación mientras que el concejal de Hacienda pidió a la formación que no lo haga para evitar retrasos de cara a su entrada en vigor. Por parte del grupo municipal de Vox, su portavoz Ángel Martín, reconoció que “les cuesta mucho no poder apoyar esta modificación” porque “hay partes de ella en la que estamos muy de acuerdo”.

Sin embargo, lamentó que “si a última hora, sin acordarlo con el resto de grupos, únicamente con el grupo Ciudadanos, lo intentan disfrazar de adjunto al jefe de gabinete pero en realidad, y usted mismo señor De la Rosa lo ha reconocido en Twitter, esto es una exigencia de Ciudadanos porque va a ser un asistente personal del señor Marañón”, manifestó.

Finalmente, el portavoz de Podemos, Israel Hernando, señaló: “No sabe usted, señor Daniel de la Rosa, la carita que se le quedó a David Jurado cuando tuvo que meter con nocturnidad y con alevosía este papel, que dice que hay que gastarse del dinero público 65.000 euros todos los años para que un amigote del señor Marañón le ayude en su función de vicealcalde”.

A lo que añadió que “por cierto, vicealcalde es un puesto que no tiene comisión alguna, que no tiene misión alguna, ya que un vicealcalde solo le sustituye a usted cuando en el Pleno tenga que abandonar para ir al baño o atender una urgente llamada de teléfono o cuando se vaya a sus merecidas vacaciones”.