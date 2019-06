El exitoso actor que podría haber sido Tito en 'Verano Azul'

Bea, Javi, Pancho, Desi, Tito y Piraña encandilaron a muchos españoles en 'Verano azul', una serie de TVE ubicada en la localidad de Nerja, en Málaga. Allí, pasaron un verano inolvidable y forjaron una tierna amistad con Chanquete, un pescador que vivía en su propio barco, y Julia, una pintora bohemia. No fueron pocas las aventuras que vivieron y que emocionaron a toda una generación, como el momentazo de la canción 'No nos moverán'.

Este 4 de mayo, 38 años después de que la cadena pública estatal empezara a emitir la exitosa ficción, nos hemos enterado que un actor podría haber cambiado 'Verano azul’, si hubiera interpretado el papel de Tito.

"Mis padres pensaron que no era buena idea"

El exitoso actor Jorge Sanz ('Conan el bárbaro', 'La niña de tus ojos') ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que se se le ve en una casting para dar vida al popular personaje de la serie de TVE. El pequeño Sanz representó una de las escenas de la mítica ficción, junto a Miguel Ángel Valero, que encarnó al Piraña. La diferencia de altura entre los dos niños complicó la escena, como señalan los propios trabajadores.

"Me acuerdo del casting como si fuera ayer. ¡Y pensar que me eligieron para el papel de Tito! Pero mis padres pensaron que no era buena idea, porque iba a perder mucho cole", ha explicado Sanz en la descripción de la publicación.