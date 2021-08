Un exconcursante sorprende al confesar cómo fue su paso por 'La ruleta de la suerte': "Me pillé un cabreo..."

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez ha sido un concursante quien ha acaparado la atención de los seguidores del concurso de Antena 3. El pasado miércoles, la cadena emitió el programa en el que David era representado por el color azul. El concursante se esforzó a lo largo de todo el espacio, sin embargo, el resultado no fue el que él esperaba. En el tercer panel todavía no había logrado tirar de la Ruleta y, cuando comenzó a sumar dinero en sus primeras tiradas, cayó en el misterioso pez gajo.

Asimismo, cuando el panel ya estaba bastante avanzado y con casi 1.000 euros, cometió uno de los peores errores que se pueden producir en el programa: repetir una letra que ya estaba en el panel. Es por esto por lo que el participante no consiguió llegar a la gran final y enfrentarse al último panel.









"Pobre pero contento"

Tras su complicado paso por el concurso de Antena 3, David decidió pronunciarse en sus redes sociales para contar cómo fue su experiencia como concursante y reconocer el "cabreo que se pilló al salir del programa". "Pobre pero contento", comenzaba diciendo el participante junto a una imagen en la que se le veía en 'La ruleta de la suerte' con el marcador a 0.

"En el programa nos dijeron que fuésemos alegres y tras el programa que llevaba me costaba mucho serlo. Yo en ese momento sabía que no podía resolverlo pero no me iba a quedar callado cayendo en el bote", confesaba David, haciendo alusión a que su mala suerte y sus constantes errores le complicaron el mantenerse alegre frente a las cámaras.

En el programa nos dijeron que fuesemos alegres y tras el programa que llevaba me costaba mucho serlo. Yo en ese momento sabia que no podía resolverlo pero no me iba a quedar callado cayendo en el bote ?? — HDVERDE ?? (@HDVeRdeYT) August 11, 2021

Si soy yo ?? y no veas el cabreo que pillé al salir del programa, sabia que había jugado fatal.... — HDVERDE ?? (@HDVeRdeYT) August 11, 2021

"No veas el cabreo que pillé al salir del programa, sabía que había jugado fatal...", reconocía, dejando claro que, aunque fue toda una experiencia, salió muy enfadado del programa por no haber aprovechado su paso. Por otro lado, el concursante ha contado que tardaron un año en llamarle desde el casting como consecuencia de la pandemia: "Me tardaron en llamar 1 año más o menos (Seguramente por lo del confinamiento) pero allí nos dijeron que es aleatorio y a unos les llaman más pronto y a otros más tarde, es cuestión de suerte".

A mi me tardaron en llamar 1 año más o menos (Seguramente por lo del confinamiento) pero allí nos dijeron que es aleatorio y a unos les llaman más pronto y a otros más tarde, es cuestión de suerte. — HDVERDE ?? (@HDVeRdeYT) August 12, 2021