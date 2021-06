Un exconcursante de 'Pasapalabra' pone en duda una de las bases del programa: "Debería replanteárselo"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó un enfrentamiento con Nacho Mangut, aunque el más llamativo fue el de Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Aunque estos son los concursantes que más destacaron durante su paso por el programa, también han pasado otros, aunque de manera más fugaz. Este es el caso da David Díaz, quien se enfrentó durante 10 programas de 'Pasapalabra' a Nacho Mangut y, actualmente, se ha convertido en un participante habitual de 'Saber y ganar'. A pesar de que su paso por Antena 3 fue breve, al participante le dio tiempo a conocer cómo funcionaba el formato y los concursantes, por lo que no ha dudado en dar su opinión al respecto.









"Tenía ya grabadas las entregas de 'Saber y ganar' y en 'Pasapalabra' estaban buscando gente y yo ya había hecho el casting", recuerda el participante en una entrevista para 'El Confi TV', desvelando así el motivo por el que se le vio concursando en los dos programas a la vez, a pesar de que perteneces a cadena distintas. "Se portaron muy bien. Creo que coincidieron mis últimos ocho programas de 'Saber y ganar' con los primeros de 'Pasapalabra'. Fue algo muy raro pero muy guay, porque no sabíamos cuándo iban a producirse las dos emisiones, y justo coincidieron en el tiempo. Estoy convencido de que es algo que no volverá a repetirse", contaba tras reconocer que le dieron permiso para salir en las dos cadenas sin problema.

"Al final, la audiencia es soberana"

Asimismo, Díaz ha opinado que hace falta una intensiva preparación para poder presentarte al programa presentador por Roberto Leal: "Pasapalabra' requiere una preparación a conciencia. Si tienes un vocabulario amplio puedes hacer un buen papel, pero ahora mismo para llevarte el bote necesitas una 'oposición' de las potentes porque te están preguntando unas palabras completamente inverosímiles: cuestiones geográficas perdidas, ganadores de premios de los que nadie se acuerda, obras arquitectónicas que no sabría identificar... El nivel requiere mucho estudio".

"A mí si se me manda estudiar, perfecto, pero si le veo un trasfondo a ese estudio, cosas que me dejen un cierto poso cultural. Yo creo que saberte el nombre de unas cataratas perdidas en el Amazonas no me dice nada. Creo que 'Pasapalabra' debería replantearse un poco este tipo de cosas, pero si la audiencia lo respalda... al final, la audiencia es soberana", opinaba el participante, dejando claro que no le gusta demasiado el tipo de contendidos que se abordan en el concurso de Antena 3.









A pesar de esto, ha reconocido que se lo "pasó genial" participando junto a Mangut y compartiendo tiempo con el resto del equipo e invitados: "Me lo pasé genial allí. Si me dijeran que me van a llamar nuevamente, estudiaría muy bien el diccionario, esa parte sí la prepararía al fondo porque es algo que siempre me ha llamado la atención. El vocabulario siempre aporta, así que bienvenido sea, otra cosa es ya saber cómo prepararse esa otra parte de cuestiones tan inverosímiles que preguntan. Estaría encantado de volver si me avisan con tiempo para prepararme bien, para mejorar mi primer paso".

Haciendo referencia a lo que contó Pablo Díaz de cara a su preparación, ha reconocido que él sería incapaz de hacer lo mismo: "La verdad que pensar en prepararme cuatro o cinco años para ganar el bote... Prefiero ascender en mi trabajo, sobre todo porque nadie te asegura que cuando vayas a 'Pasapalabra' tengan un bote de más de un millón de euros. Imagínate toda esa preparación para encontrarte con un bote de 50.000 euros, porque estudiar durante ocho horas a lo largo de cinco años es mucha dedicación. Yo me prepararía para ir a hacer un buen papel, ocho o nueve meses, pero algo así no lo termino de ver".