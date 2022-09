Eva Santolaria confiesa el exitoso papel que rechazó y se pronuncia sobre un reencuentro de 'Compañeros'

Todos recordamos Valle en 'Compañeros' y Vero en '7 vidas'. Gracias a estos papeles, Eva Santolaria siempre tendrá un papel importante en nuestra memoria. Sin embargo, la actriz ha pasado de ser una estrella juvenil a una actriz de renombre, además de guionista de 'Todos mienten', ficción de Movistar+ en la que también da vida a uno de los personajes principales.

Asimismo, también la hemos visto en otras ficciones como 'En buena compañía', 'Pareja en prácticas' (2007), 'Los misterios de Laura' (2009), 'Cites' (2015), 'Sé quien eres' (2017) , 'La que se avecina' (2017), 'Paquita Salas' (2018) o 'Benvinguts a la familia' (2018). Aunque también ha dedicado parte de su carrera al teatro. No obstante, parece que en su momento también tuvo la oportunidad de formar parte de una exitosa ficción de nuestra televisión.

Según ha contado la actriz en una entrevista de 'Aquí Catalunya', recibió la oferta para ser una de las profesoras del Zurbarán en 'Física o Química', pero lo rechazó. "Yo tenía los guiones de Física o Química, el uno y el dos, para hacer de profesora. Y dije que no", recuerda la actriz, haciendo referencia a que tuvo la oportunidad de dar vida a Irene, personaje que fue llevado a la pantalla por Blanca Romero.









"No me apetecía"



"Estaba súper bien y era muy guay, pero pensaba en aquel momento '¿voy a estar, en este momento de mi vida, con el titular 'Valle vuelve al cole'?", se justifica la intérprete. "No me apetecía. Me apetecía hacer otras cosas, y esas otras cosas era teatro", agrega, señalando que no quería encasillarse en ese tipo de papeles y se decantó por comenzar una gira de un año y medio con la obra de teatro 'Auto'.

Una decisión de la que no se arrepiente, dado que la define como una etapa "maravillosa". A pesar de ello, Santolaria se dio cuenta de que a ojos de los espectadores hacer teatro es no hacer nada, dado que el trabajo pasa desapercibido. "Es un año y medio de tu vida en blanco. Profesionalmente no, pero para la gente sí. Por tanto, el éxito y el fracaso son súper relativos", comenta la actriz al respecto.

Por otro lado, la actriz también ha hablado de su etapa en 'Compañeros' y de un posible reencuentro con el resto del reparto. "Siempre hay tentativas", reconoce. No obstante, asegura que "no ha habido una proposición formal para hacer un reencuentro formal de Compañeros como tal". "Aunque hay muchas maneras, ¿no?", ha zanjado al respecto, dejando caer que tampoco es un no rotundo y que existe la posibilidad de una posible reunión de la mítica serie.