Un eurodiputado de Ciudadanos saca a relucir estas bromas de mal gusto sobre Ana Frank en televisión

Ana Frank es conocida mundialmente por escribir uno de los testimonios más desgarradores de la historia al retratar el sufrimiento de toda su familia durante los dos años y medio en los que tuvieron que esconderse de los nazis. “El Diario de Ana Frank” es uno de los textos más leídos sobre el holocausto y han dado a la figura de su autora reconocimiento mundial e histórico pero, lamentablemente, también la propia Ana Frank ha sido utilizada como arma arrojadiza en el caso de los equipos de fútbol de Lazio y AS Roma, o como mofa en el programa de televisión de Movistar “Las que faltaban”.

La colaboradora del programa e influencer, Victoria Martín, ha comparado a la víctima del holocausto con una figura mediática moderna: “Me he dado cuenta de que las influencers no empezaron ahora, sino que existieron a lo largo de la historia, con Ana Frank, que es la Marta Carriedo del siglo XX”, se mofaba Martín en el programa del canal Cero. Además, durante el programa podían verse montajes de la autora de “El Diario de Ana Frank” como si fuera una parodia de una estrella actual de Instagram, como una foto retocada en la que puede leerse “#SundayFunday”, y la colaboradora insiste en las bromas: “aunque ahí igual me he pasado porque el 'Sun' (sol) no lo vio mucho Ana Frank”.

“Habria sido una excelente youtuber, porque ellos siempre tienen un solo libro, igual que Ana Frank tiene El Diario, puede que con prólogo de Paula Echevarría. #SinFiltro Todos los secretos de Ana Frank”, se burlaba Martín de Ana Frank en el programa de Movistar.

Unas mofas que ha rescatado el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, a través de su perfil personal en la red social Twitter en la que ha denunciado: “¿Qué os parece chicas?”, dice. A ellas no lo sé, pero a mi una basura inmunda. La cruel y miserable banalización del mal”.

“¿Qué os parece chicas?”, dice. A ellas no lo sé, pero a mi una basura inmunda.

La cruel y miserable banalización del mal.pic.twitter.com/c8GKKeKd2d — Jordi Cañas (@jordi_canyas) August 27, 2019

No se trata de la primera polémica reciente sobre Ana Frank. Recientemente, los aficionados del equipo de fútbol S.S. Lazio publicaron un fotomontaje de Ana Frank con una equipación del principal rival del conjunto del Scudetto en la capital italiana, el AS Roma. A pesar de toda la polémica, en ese caso no hubo multa para el conjunto romano.