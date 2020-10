La eurodiputada de Ciudadanos denuncia a TV3 por emitir comentarios que "incitan al odio contra España"

Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, ha vuelto a pronunciarse. Hace unas semanas, la europarlamentaria de Ciudadanos acusó, ante el Gobierno español y el embajador de España en Francia, a ETB, televisión púbica vasca, de blanquear a Josu Ternera por emitir un documental en el que él es el protagonista.

De la misma manera, este vez, Pagazaurtundúa ha denunciado ante la Comunsión Europea los comentarios de los colaboradores de TV3, ya que considera que su mensajes "incitan al odio contra España".

La política ha señalado principalmente a Pilar Carracelas y Jair Domínguez, dado que, según su opinión, son quienes "han vertido sendos mensajes de odio contra España y, concretamente, el segundo de ellos contra Madrid en la televisión pública autonómica TV3".

Para justificar su decisión, Pagazaurtundúa ha explicado que estas declaraciones incumplen las pautas de la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que defiende "la obligación que tienen los Estados miembros de proteger al público de contenidos que inciten a la violencia o al odio".

"Los Gobiernos español y catalán están promoviendo el discurso de odio contra España al permitir y financiar la difusión de mensajes estigmatizantes", ha sentencido la vicepresidenta, dejando claro que hay que tomar medidas urgentes para frenarlo.

"Especialmente los servicios de radio televisión públicos han de ser muy cautos en prevenir la difusión de contenido inadecuado. Europol ya advirtió que cada vez más jóvenes son víctimas del creciente fanatismo etnonacionalista en España y permitir mensajes de odio en una cadena pública no hace sino fomentar la violencia en Cataluña", ha agregado.

Para ello, la activista ha contactado con el Ejecutivo comunitario para determinar si los mensajes lanzados por los colaboradores incitan al odio o si van en contra de la legislación europea. De la misma manera, su objetivo es hacer hincapié en si TV3 está protegiendo a sus espectadores de la violencia y la incitación al odio, o si pasa lo contrario.

Pero no es la primera vez que Pilar Carracelas es acusada por inictar al odio contra España. El pasado 12 de octubre, día de la Hispanidad, la colaboradora de la cadena autonómica de Cataluña se manifestó en sus redes sociales para satisfacer a sus fieles seguidores. "Feliz Santo a las Pilares y feliz día nacional de Putaspanya", comentó.

No obstante, en esta ocasión no se podía hacer nada al respecto, ya que, tal y como explicó Corporación Audiovisual de Medios, los comentarios son a título personal. "Tiras unas migas de pan a los fachas expresamente y todos vienen a comer. Tan divertido", dijo Carracelas al ver todas las críticas que estaba recibiendo por su tuit anterior. "Están acostumbrados a tratarnos como una p... mierda, pero todavía queremos que nos quieran, y cuando te rebelas resulta que eres el peor. A paseo, chatos", concluyó.

Ins hi insiltiiiiiiiit!



Estan acostumats a tractar-nos com una puta merda i que encara vulguem que ens estimin, i quan et rebel·les resulta que ets el pitjor. Aneu a pastar fang, xatos.