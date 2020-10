Eugenia Carballedo arremete contra el Gobierno y le culpa de los rebrotes: "Pedro Sánchez no tiene un plan"

Este jueves, las medidas sanitarias para frenar la pandemia generada por el coronavirus han vuelto a ser las protagonistas de 'Espejo Público'. Es por esto por lo que el espacio de Antena 3 ha conectado con María Eugenia Carballedo en directo. La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha explicado a los espectadores el real decreto del Estado de Alarma que obliga a las comunidades a que, las medidas que se tomen, tengan una duración de siete días.

"Hay medidas que este Estado de Alarma permite, que son muy severas, como es cerrar a cal y canto una región, como es en este caso en la Comunidad de Madrid. Es una medida que a nosotros nos puede servir dentro de la estrategia que tenemos, en la que estamos trabajando en aquellos espacios donde hay una incidencia elevada del virus. Esta medida de confinar Madrid nos puede ser útil durante el Puente de Todos los Santos", ha comenzado diciendo Carballedo.

Asimismo ha justificado que han decidido restringir el movimiento durante este fin de semana "porque tienen contrastado que un millón de madrileños, habitualmente, se mueven en estos días". Sin embargo, "los días 2, 3 y 4, días en los que hay que volver a nuestro puesto de trabajo y los niños a la escuela, no tiene ningún sentido el hecho de cerrar Madrid y tomar esta medida tan restrictiva".

Tal y como ha explicado, no considera necesario alargar esta medida porque Madrid ya viene de un cierre por Estado de Alarma, en el que, mientras la situación mejoraba, en el resto de comunidades han sufrido un ascenso de contagios que no han influido a la capital. "Llevamos 15 días en Estado de Alarma, arbitrario, desproporcionado a nuestra opinión", ha agregado.

"El Gobierno no se anticipa a los problemas"

No obstante, Carballedo ha culpado al Gobierno de la situación complicada a la que hemos llegado, dado que "no tiene una estrategia nacional y no se anticipa a los problemas". "En la Consejería de Sanidad en la que no hay filósofos, sino médicos, todos los profesionales trabajan en una estrategia que viene funcionando desde hace meses", ha asegurado. "Madrid no es el problema. El problema es toda España. Pedro Sánchez no tiene un plan", ha concluido.