El estreno más bochornoso de un presentador de televisión

No hay que hacer leña del árbol caído, pero a veces hay actitudes y comportamientos tan cuestionables que las redes sociales son demoledoras analizando la situación. Esta semana Rafa Mora, uno de los rostros más polémicos de la televisión por su alto ego y exhibir su físico, ha querido probar suerte y dar el salto de colaborador de reality a presentador de 'Cazamariposas'.

Aunque Rafa lleva años en platós de televisión nunca ha probado en su piel lo que es ponerse al frente de un programa cuando se enciende el piloto rojo y empieza a pasar el 'cúe', sin duda, todo un reto para el que periodistas se preparan durante años y que el valenciano quería lograr dejándolo todo a la improvisación. De ahí, que haya sido el estreno más comentado que se recuerda en la televisión y la audiencia haya viralizado la siguiente pregunta: ¿Hay necesidad de exponerte de esa manera y quedar retratado tan duramente? Y es que fue muy frustante para Rafa, tal y como ha confesado.

Hoy si!! Por fin llego el día de demostrar mi talento como presentador. Tengo mucha ilusión, nerviosos y sobre todo ganas de callar la boca a tod@s l@s que no dejan de ladrar. @cazamariposastv @divinity_es pic.twitter.com/u3n2veIMtv — Rafa Mora Garcia (@RAFAMORATETE) July 24, 2019

De ser pretendiente en MyHyV a tronista, de Supervivientes al plató de Sálvame y de Sálvame al plató de Cazamariposas, sin duda, este último no lo olvidará jamás porque fue todo un ''tierra trágame''. “Me hubiese encantado levantarme con grandes titulares pero bueno, mejor que yo habrá miles y peor que yo, millones”, se consolaba el propio Rafa. “Voy a poner todo lo que esté en mi mano, aunque podrían haberme dado el guión 20 minutos antes para que me lo leyese”, dejó caer Rafa la pasada tarde en 'Sálvame'.

Todo nace cuando el programa citado presentado por Nando Escribano y Nuria Marín activaba su casting para ''buscar el presentador del verano'' y Rafa se postulaba con ilusión. Pero si el valenciano pensaba que partía con ventaja al ser compañero, nada más lejos de la realidad. Ni 10 segundos en plató duró en que la situación no le superara. Nando arrancaba presentando el debut de Mora haciendo una crítica y regañando a Rafa por ''lo mucho que tardaba en terminar el guion, hasta el punto que el programa había tenido que empezar sin él''. "Rafa, deja el guion, da igual, ya improvisaremos. En teoría deberías estar aquí conmigo para dar los titulares", con esta advertencia terminaba el presentador la primera intervención.

Una vez en plató Rafa, nervioso y perdido al no tener pauta alguna, dejó toda su intervención a la improvisación, un gran error en la pequeña pantalla. El desastre no puso ser mayor, algo que de lo que las redes sociales se hicieron eco rápidamente convirtiéndolo en una de los temas más criticados de la semana por la falta de preparación y naturalidad. Está claro que ''no todo vale'', pero ser presentador siempre ha sido un sueño para Rafa Mora y pese a todo, no piensa tirar la toalla. "Bien no ha ido, no quedé nada contento. Cuando lo vi, me frustré un poco porque hay cosas que las podría haber mejorado", aseguró el presentador a Kiko Hernández que se interesaba por sus sensaciones tras todo el revuelo originado.

Rafa Mora estuvo sobrepasadotodo el tiempo y no fue capaz de reconducir un directo lleno de conexiones y pasos a vídeos de actualidad social.“Yo sé que soy una persona que no genera indiferencia, por lo que intento relativizar las críticas. Me hubiese encantado levantarme con grandes titulares pero bueno, mejor que yo habrá miles y peor que yo, millones”, concluyó diciendo.

La lectura positiva de toda la situación es que ''no hay sueño imposible, con trabajo y preparación todo se puede conseguir''. Seguro que Rafa Mora tras superar este complicado episodio se pone las pilas y no tirará la toalla hasta ser el presentador de 'Cazamariposas' del verano.

Sus compañeros de Sálvame no han dudado en apoyarle y le han aconsejado que no lea las críticas que se escriben por las redes sociales sobre él, ya que no sirve para nada. Sin duda, Rafa Mora tiene mucho que aprender ya que lleva muy pocos años en televisión y todavía no entiende algunas reglas de este espacio, pero lo cierto es que poco a poco se está haciendo su sitio en el programa de por las tardes de Telecinco, que como bien sabemos no es nada fácil. De esta manera, el extronista seguirá luchando para llegar a la gente a través de la pantalla.