Este es el inesperado trabajo de Angus T. Jones, Jake de Dos hombres y medio, desde que se alejó de los focos

Hace un par de décadas las plataformas para ver series a cualquier hora no existían, por lo que encendíamos las televisión a una hora concreta para poder ver la serie que tanto estábamos esperando como sucedía con 'Dos hombres y medio', serie que emitió su último capítulo en 2015 tras 12 temporadas. Es por esto por lo que todos recordamos a sus protagonistas: Charlie Sheen, Angus T. Jones y Jon Cryer.

A Charlie Sheen se le ha seguido viendo en pantalla, pero en breves cameos como el de Scary MoVie, dado que ha resultado ser un actor muy polémico. Mismo motivo por el que fue despedido de 'Dos hombres y medio' en 2011, dado que la serie fue interrumpida por sus 12 meses de rehabilitación por drogas y cuando se reincorporó comenzó a hablar mal públicamente del creador de la serie, Chuck Lorre, además de pedir un aumento de sueldo del 50% porque decía que con la cantidad que ganaba la serie él estaba "mal pagado". Fue entonces cuando fue despedido por Ashton Kutcher en las siguientes entregas.

Por su parte, Jon Cryer no ha dejado de trabajar en la televisión. Además de trabajar en 'Mom' como director, se le ha podido ver en algunas series como 'Supergirl', 'Batwoman', 'The Flash', 'Arrow' o 'DC's Legends of Tomorrow', dado que da vida a un personaje del universo DC: Lex Luthor.









¿Qué fue de Angus T. Jones?



No obstante, Angus T. Jones, el famoso joven que conquistó a todos con las aventuras junto a su padre y su tío y al que vimos crecer en pantalla, parece que se ha decantado por un camino muy diferente. El joven actor no es el único que se convirtió en una estrella infantil y decidió abandonar Hollywood cuando se encontraba en la cima de su carrera, tal y como hizo también Frankie Muniz, el protagonista de 'Malcolm'.

Después de dar vida al "medio" de 'Dos hombres y medio' y convertirse en un adulto ante nuestros ojos, decidió retirarse de la actuación tras dar por finalizada la famosa serie de comedia en 2015. No obstante, el ser uno de los actores infantiles mejor pagados le permitió buscarse otro trabajo y dedicarse a lo que quisiera.

El mismo año que se despidió de la pequeña pantalla, anunció que se asociaba con el hijo de P. Diddy para iniciar una empresa productora de eventos. El actor estudió en la Universidad de Colorado y se dedica a su propia productora llamada 'Tonita' junto a Justin Comb.