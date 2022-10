¿Qué fue de Frankie Muniz, el protagonista de 'Malcolm', y a qué se dedica ahora?

Hace un par de décadas las plataformas para ver series a cualquier hora no existían, por lo que los fines de semana lo niños de despertaban con ilusión para ocupar el sofá de su casa sabiendo que podrían ver algunas de sus series favoritas como 'El príncipe de Bel-Air', 'Cosas de casa', 'Lizzie McGuire' o 'Malcolm', entre otras. Es por esto por lo que todos recordamos a sus protagonistas como parte de nuestra infancia: Jaleel White, Will Smith, Hilary Duff o Frankie Muniz.

Frankie Muniz es un reconocido actor que incluso en 2003 fue considerado "uno de los jóvenes más rentables de Hollywood", principalmente por su papel protagonista en la película 'Agent Cody Banks' y en la serie 'Malcolm', gracias a la que fue nominado al Premio Emmy y dos nominaciones al Globo de Oro. Además, según recoge en un reportaje la web Icon de El País, el joven actor se convirtió en multimillonario con apenas 14 años.

No obstante, en 2008 decidió dejó temporalmente su trabajo como actor y alejarse de llas cámaras para convertirse en piloto de carreras con Atlantic Championship. Una decisión que tomó cuando terminó el rodaje de la séptima y última temporada de la conocida serie, en la que acaba de cumplir 20 años. A esa edad y con 40 millones de dólares en el banco, tal y como él contó en sus redes sociales, se decantó por vivir al máximo y perseguir sus sueños.





Empresario de 'Outrageous Olive Oils and Vinegars'



A pesar de ello, parece que se le fue de madre porque terminó desarrollando perdidas de memoria por ello, dado que sufrió varias conmociones cerebrales por los deportes que ha practicado. "Esta es la primera vez que realmente he podido aclararlo (el rumor). Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares. Lo he pensado mucho durante años de, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales y creo que el hecho de que hice tantas cosas en ese periodo de tiempo hace que no pueda recordarlo todo", contaba el actor.

Desde entonces poco se sabe del intérprete, ya que no ha vuelto a centrarse en la actuación. De 2012 a 2014, fue baterista en la banda Kingsfoil. Sin embargo, con el tiempo, parece que encontró una pasión que poco tiene que ver con las cámaras, el arte o el entretenimiento.

Actualmente, Muniz ha formado una vida en Scottsdale (Arizona), donde tiene una tienda de aceitunas. Gracias a su exitosa carrera, ganó mucho dinero; por eso, ha podido dedicarse a lo que lo apasiona. Muniz se ha convertido ?en un empresario del aceite de oliva con su empresa 'Outrageous Olive Oils and Vinegars'. "En 2002 fui nominado a un Globo de Oro. En 2020 estoy mirando frente al espejo mi calva cabeza", decía desde su cuenta oficial de Twitter muy irónico.