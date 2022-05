Este será el sistema de votación que se empleará en Eurovisión 2022

Todos los eurofans conocen cada término y detalle del Festival de la Canción de Eurovisión. No obstante, otra gran parte de los espectadores lo ven cada año, pero solo prestan atención al evento cuando es emitido en televisión, siendo este año el 14 de mayo, sin conocer que es lo que sucede tras el escenario ni cómo funciona realmente la mecánica. Algo importante a tener en cuenta, dado que es decisivo para el ganador, el momento de interacción de la audiencia y un pilar imprescindible para que el Festival salga hacia adelante, es el sistema de votación.

Desde 2016, no se ha vuelto a modificar este sistema de votación, siendo el 50% votos del jurado profesional y el otro 50% votos del público. Esta manera se mantiene desde 2009, no obstante, siete años después, solo cambió la manera de anunciarlo con el objetivo de que no se conociese al ganador hasta el último minuto. Los puntos del jurado son los anunciados por el portavoz de cada país. Una vez termina la primera ronda de votos, se suman todos los puntos en una cifra que recoge la puntuación que ha dado cada uno de los países.

A pesar de ello, se han ido introduciendo mínimas modificaciones. Desde 2019, el televoto es desvelado según el orden de la clasificación resultante de la ronda de votaciones del jurado profesional. Como consecuencia, el que ocupe la última posición será el primero en conocer los votos recibidos por el público. Este cambio en la mecánica se introdujo solo para generar una mayor expectación, ya que el criterio del jurado puede influenciar al público que está en casa, provocando que el que se encontraba primero en la clasificación puede obtener una peor valoración en la otra.









Actualmente, el jurado y televoto votan por separado



No obstante, al igual que el certamen, sus sistema de votación ha evolucionado con los años. En 1956, el jurado de cada país tenía que estar presente en el auditorio de la competición y llevar a cabo sus deliberaciones en secreto, de manera que, al final, solo se revelaba el país ganador sin detallar las puntuaciones y el resto de posiciones. Al año siguiente las votaciones ya comenzaron a hacerse públicas, con la diferencia que cada nación, la que ya podía votar desde su país de origen, tenía un jurado compuesto por 10 personas y cada miembro solo podía dar un punto, por lo que contaban con 10 puntos a repartir.

Esto se mantuvo hasta que en 1962 comenzaron a repartir tres puntuaciones, 1, 2 y 3, en vez de 10. Al año siguiente comenzaron a ser 5 puntuaciones: 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. En 1964 pasaron a poder repartir 9. El cambio más drástico se dio en 1973 cuando decidieron que cada país debía enviar un jurado compuesto de 2 personas al plató, uno mayor de 25 años y el otro menor a esa edad, e individualmente podrían otorgar de 1 a 5 puntos, además de tener que votar obligatoriamente a todos los países.

Fue en 1975 cuando llegaron los 12 points. En 1997 llegó la gran novedad del Televoto, donde los espectadores podrían votar por sus canciones favoritas a través de SMS o llamadas. El papel del jurado también se vio modificado, ya que solo serian utilizados como reserva en caso de que hubiera fallos en la línea. Como consecuencia de los problemas del voto vecinal, en 2009, se volvió a utilizar el jurado con el apoyo del Televoto, con un peso del 50% cada uno. El jurado seleccionaba 10 canciones y los puntuaba del 1 al 12, lo mismo que haría la audiencia. Después, las puntuaciones se sumaban y el país con más puntuación recibía los 12 puntos finales, el segundo más votado los 10 y así sucesivamente. En 2016, se cambió el sistema por última vez y, actualmente, el jurado y televoto votan por separado. Teniendo en cuenta que ningún país puede votar por sí mismos y que as llamadas se limitan a 20 por número de teléfono.