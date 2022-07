Estas son las señales a las que debes estar atento para evitar el robo de un carterista

Este lunes, Iñaki López ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Más vale tarde'. Estos últimos días, el presentador ha cogido las riendas en solitario, aunque es habitual verle junto a Cristina Pardo. No obstante, esto es algo muy normal en verano, dado que los comunicadores suelen marcharse de vacaciones para tomarse unos días de descanso. Es por ello por lo que, actualmente, López presentará solo hasta que llegue su turno y él sea sustituido por Pardo durante sus vacaciones. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, la invasión de Rusia a Ucrania y el notable aumento de contagios por coronavirus, el programa de laSexta dedicó gran parte del espacio a los carteristas.

El verano ya está aquí y esto conlleva la llegada de la temporada turística por excelencia. Por ello, tanto el transporte público como las zonas céntricas de las ciudades, se llenan de personas. Es por esto por lo que los carteristas se trasladan a estas zonas para aprovecharse del despiste de la gente y de la obligación de estar muy cerca los unos de los otros, dado que escasea el espacio. Por ello, el jefe de Investigación de laSexta, Manu Marlasca, y la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, han explicado en 'Más vale tarde' cómo se debe actuar ante los ladrones y las señales a las que debes atender para prevenirlo.

"40 carteristas trabajan a destajo en el Metro de Madrid y hay 12 líneas. Entonces, hay, aproximadamente, unos tres o cuatro carteristas por línea. Hay mucha posibilidad de que te toque", comenzaba contando Iñaki López al frente de 'Más vale tarde'. "Era un grupo de jóvenes romanas que asolaban el Metro. Trabajaban muchas horas y se hacían con un montón de carteras al día", comenzaba explicando Manu Marlasca.









"Esto me lo explicó una carterista"



"Tomaban la precaución de no llevar mucho dinero encima para que siempre fuese un hurto", agregaba. "No más de 400 euros", indicaba Beatriz de Vicente. "Funcionaba como una cooperativa. Se repartían el dinero de tal manera que tocaban a 20.000 o 30.000 euros cada una", apunta la criminóloga. "Creo que es muy importante en el mundo del carterismo que no te pillen con la cartera que acabas de robar. Así que enseguida hay otra persona a la que le pasan el objeto. De tal manera que se te han robado no te detienen", decía por su parte el presentador.

"O los pillas en ese momento o no hay manera. En el momento del robo o del paso de cartera", asegura Marlasca. Asimismo, el jefe de investigación de laSexta confirma que este tipo de robos han evolucionado muchos con los años, dado que los carteristas de antes hacían por robarte sin que te dieras cuenta, mientras que "los de ahora son algo más violentos". "El 'robo cariñoso' sigue haciéndose en el Metro también", señala.

"Ponerte el mapa de una ciudad y preguntarte y, por debajo, te están robando", cuenta la colaboradora como otro de los trucos. "Esto me lo explicó una carterista. Si tú tocas una parte del cuerpo a alguien, todas tus sensaciones sensitivas se van a esa zona e, inmediatamente, tiran. Entonces, el carterista fino toca o se choca contigo. Con el contacto, no eres consciente de lo que te están haciendo por otro lado", explicaba De Vicente.