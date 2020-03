Esta es la emotiva razón que llevó a Pepe a concursar en '¡Ahora caigo!'

En estos tiempos tan complicados, muchos son los que creen que la fuerza más grande que existe es la del amor, incluso a pesar de vivir en la época del materialismo, de las relaciones fugaces y del desapego.

Para todos aquellos que hayan perdido la Fe en el amor, las ganas y la ilusión, siempre hay quien con su historia derrite esos corazones de hielo. La televisión es ese medio perfecto para compartir esas historias de amor dignas de una novela de Nicholas Sparks. El caso que aquí nos compete, sucedía quizás en uno de los programas más inesperados, nada de programas de cotilleos ni tampoco de conocer el amor, esta historia la conocimos gracias a '¡Ahora caigo!' el programa presentado por Arturo Valls.

Hasta el plató del concurso se desplazaba José Luis, Pepe para los amigos, un concursante procedente del norte de la provincia de Huelva, la cuna del jamón ibérico. Pepe declaraba que era cortador profesional de jamón, mientras que Arturo Valls declaraba que esa profesión debería "ser declarada arte".

Este concursante continuaba contando que su hobby era el agua dulce, y que si consiguiera el dinero se marcharía a visitar la catarata más alta del mundo que se encuentra en Venezuela y que es el Salto del Ángel. Siendo más ambicioso, afirmaba Pepe, que si se hiciese con los 100.000 euros, haría una ruta por las 10 cataratas más grandes del mundo.

Hasta aquí todo normal, lo que no esperaba ni el público ni el propio Arturo Valls, es la historia romántica que había detrás de la participación del onubense, una historia que puso la emoción a flor de piel entre el público y los espectadores de '¡Ahora caigo!'

La emotiva dedicatoria de Pepe a su mujer tras animarle a participar en '¡Ahora caigo!'

Justo antes de comenzar su duelo con Marvin, Pepe interrupía a Arturo para confesar una cosa. "Si me permites una cosa. Es muy importante para mí", comenzaba el concursante ante el beneplácito de Valls. "En 2012 mi Guillermina, mi mujer, me empujó para apuntarme en esto. Nunca me llamaron del casting. Mi Guillermina falleció en 2014, y mi hija remotó la idea de su madre y me apuntó. Me llamaron a Sevilla, pasé el casting y estoy aquí por segunda vez. Así que aunque no conteste ninguna pregunta y caiga a la primera esto lo quiero hacer en su memoria. ¡Esto va por ti cariño!", decía el concursante con la voz entrecortada, visiblemente emocionado y con el anillo de casado en su mano derecha.

Esta cara se le quedaba a Arturo Valls al escuchar el homenaje de Pepe a su mujer fallecida

Finalmente, Pepe no pudo con Marvin después de un duelo igualado. No podrá cumplir su sueño de visitar cataratas, pero pudo irse el onubense contento por el bonito homenaje que le había rendido a 'su Guillermina'. Antes de caer por la trampilla le daba tiempo a besarse un tatuaje en su brazo derecho y mirar al cielo en forma de dedicatoria.

Una historia que dejó con brillo en los ojos a Arturo Valls, y a más de uno del público frontándose los ojos después de escuchar esta bonita historia, de amores que viven más allá de la muerte y de sueño se cumplen por promesas que se hicieron en el pasado.

