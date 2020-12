Esperanza Aguirre vuelve a la carga contra Telemadrid: "Sacan todo el tiempo a Podemos y PSOE"

Esperanza Aguirre ha vuelto a Telemadrid para someterse a una entrevista en '120 minutos', espacio que presenta María Rey. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al programa para analizar junto a la presentadora la situación actual en España, haciendo hincapié en la gestión política.

Este regreso de Aguirre a la cadena resultó muy llamativo, dado que, hace unos meses, la ex política acusó al programa de "podemita" y, en 'La Hora de La 1', aseguró que a Isabel Díaz Ayuso "la atacan todos los medios de comunicación", ya que "no tiene ni Telemadrid, que es 'podemita' a muerte". Ante sus acusaciones, María Rey decidió pronunciarse y defendió que "siempre será bienvenida" y que "siempre ha habido espacio para todas las voces".

A raíz de esto, Aguirre decidió dar otra oportunidad a la cadena, aunque parece que le ha durado muy poco, ya que, durante su entrevista con Rey, no tardó en volver a arremeter contra Telemadrid y acusarle de vetar a la derecha.

En primer lugar, la ex política quiso demostrar su admiración por Díaz Ayuso, ya que considera que lo "está teniendo muchísimo más difícil" que ella. "Yo tenía mayoría absoluta, en las últimas elecciones a las que me presenté, en el 2011, tenía el doble de escaños que el Partido Socialista y Díaz Ayuso está en un gobierno de coalición, ella está en minoría", explicó.

Asimismo, al igual que hizo en el espacio de TVE, volvió a afirmar que los medios de comunicación, incluido Telemadrid, no apoyan a Ayuso y si a Podemos y al PSOE: "Ustedes aquí sacan todo el tiempo a Más Madrid, Podemos, PSOE...Podrían ustedes sacar alguna vez al portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid", comenzó diciendo hasta que fue interrumpida por la presentadora.

"Por su puesto que sí, en el mismo porcentaje que el resto", aseguró Rey, algo alterada y cansada por las insistentes acusaciones de su invitada. "No, perdone, pero no", le contestó la entrevistada. "Muchas veces viene aquí Alfonso Serrano", le recordó Rey. "No es verdad. He hablado con él y me ha dicho que no. Me ha dicho que le consideran ustedes miembro del Gobierno", le replicó la ex presidenta de la capital.

"¿Le ha dicho que no? Pues no se preocupe, que actualizo los números y se los envío", le ha contestado la comunicadora. "Yo estoy harta de ver a Adriana Lastra hablando en todos los medios de comunicación, todos los días", le reprochó Aguirre. "Ahora mismo no me acuerdo cuantas veces he entrevistado a Alfonso Serrano e Isa Serra, pero le aseguraría que más o menos las mismas", le aclaró la periodista.

"¿Por qué no ha estado hoy Alfonso Serrano en el debate que han hecho?", le preguntó la ex política. "Hoy ha intervenido el discurso de la presidenta, del consejero, del alcalde y hemos entrevistado al consejero de sanidad, al presidente del colegio de médicos y al representante de dos sindicatos que no compartían el mismo criterio. Yo creo que hemos mostrado todas las voces. Usted tiene todo el derecho del mundo a criticar, pero yo solo le digo una cosa, yo no soy la protagonista de la entrevista, a mí lo que me interesa es lo que opina usted sobre todo esto que está pasando", concluyó Rey para frenar la disputa y retomar la entrevista.