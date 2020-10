Esperanza Aguirre desvela el origen oculto de Díaz Ayuso: "Tuvo problemas"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto al escenario mediático. Hoy ha concedido una entrevista a Televisión Española y ha abordado diferentes cuestiones. Una de ellas es el trabajo que está haciendo Díaz Ayuso en la región. Para Aguirre, la presidenta es "una crack" y por eso "molesta tanto a la izquierda". No obstante, ha indicado que ha cometido un error: la falta de rastreadores tan necesarios para frenar la propagación del virus.

Además, contaba que el origen humilde de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un apunte que sabía muy poca gente: "Es una persona sin complejos, que a diferencia de mí que procedo de una familia sin problemas, ella si los tuvo. Viene de una familia muy humilde y ha sabido salir adelante, luchando, sin ayuda de nadie. Tiene mucho mérito".

�� @EsperanzAguirre sobre Ayuso: “Es una persona sin complejos [...] que ha sabido salir adelante luchando sin ayuda de nadie”.#LaHoraEsperanzaAguirrepic.twitter.com/9zR1WsuL4w — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 6, 2020

El 'ataque' de Esperanza Aguirre a Telemadrid

La expresidenta ha querido aprovechar su intervención en el ente público para criticar a la cadena pública madrileña. Aguirre manifestaba que la ideología de esta televisión es muy similar a la de Podemos. También indicaba que todos los medios de comunicación están criticando a Ayuso: "Es que no tiene ni a Telemadrid, que es podemita a muerte", criticaba.

El momento clave de la entrevista se producía en la despedida. En ese momento, la presentadora de 'La Hora de la 1' agradecía su visita el programa y le comentaba que le gustaría que volviese al plató en otra ocasión. Así respondía ella a esa propuesta: "Pues encantada, si me invitan. No hagan como Telemadrid, que no me invitan. Como digo lo que no quieren oír no me invitan". Una forma de dar a entender que no le interesaba al ente público madrileño escuchar su opinión sobre cualquier tema.

La periodista salía del paso y se sumaba a la petición de Aguirre: "Invítenla a Telemadrid", contestaba la comunicadora de Televisión Española.

Por tanto, vemos como Aguirre ha aplaudido la gestión de Isabel Díaz Ayuso aunque ha apuntado a un error que, según ella, habría cometido. En su vuelta al escenario mediático, también señalaba que no se arrepiente de haber dado una calle a Indalecio Prieto como concejal de Cultura en la etapa de José María Álvarez del Manzano.