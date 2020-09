La entrevista que muestra el lado más duro de la okupación ilegal: "Así ocho años"

La Okupación ilegal se ha convertido en uno de los principales problemas en toda España. En los últimos meses, las noticias sobre esta lacra a la que se enfrentan miles de propietarios se han colado en las crónicas diarias de muchos medios de comunicación en nuestro país, sobre todo en zonas metropolitanas como Madrid o Barcelona.

En las últimas horas se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo de 'Telemadrid' en el que una señora mayor del madrileño barrio de Carabanchel denuncia esta situación. La escena ha sido recogida por el programa magazine de la cadena pública '120 minutos', y ha provocado que muchos usuarios hayan querido hacerse eco de esta situación que cada vez afecta a más personas.

La mayoría de los okupas son delincuentes. Y muchos, además, son violentos y peligrosos.

Los políticos que los defienden y que impiden que se legisle para acabar con la okupación son cómplices de sus desmanes.

— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) September 1, 2020

"Angustiados, acabados, no se puede explicar. Ya no sé a quién decirle o qué tenemos que hacer, o la decisión que debemos de tomar. No podemos vivir, no puedo decirle nada más porque me pondría a llorar como siempre que salgo", ha indicado la vecina.

El problema de la okupación en algunos barrios de Madrid

Seguido de este testimonio, la presentadora ha intentado explicar su versión de lo que estaba viendo con sus propios ojos, pero la propietaria de la vivienda en Carabanchel ha seguido explicando el problema al que se enfrentan cada día, desvelando que antes de la conexión un grupo de Okupas había apedreado al equipo de Telemadrid que se había desplazado hasta la zona: "Ahora mismo acaban de apedrear a sus compañeros. Aquí hay un señor al que también le cogieron por el cuello y le robaron. Otra mujer está atemorizada y no puede salir".

Tras este apunte, la cámara de la televisión enfocó los exteriores del bloque de viviendas desde donde uno de los okupas seguía haciendo gestos a esta vecina: "Ahora mismo nos están mirando por los cristales del portal. A ver quién tiene luego valor de salir. No tengo policía que venga cada día a buscarme a mí casa para ir a comprar el pan y tengo a mis vecinos como criados para mí".

Sobre la seguridad, un vecino que se encontraba cerca de la mujer que ha intervenido en la entrevista ha subrayado que no pueden incluso abrir las ventanas por miedo, ya que cada noche los vecinos de este barrio son testigos de peleas y trapicheos de droga en el propio portal de sus casas: "Lo estamos pasando francamente mal y así ocho años de mi vida. ¡A qué esperan a hacer algo! Que nos maten o moridnos del asco". Estas palabras ha inundado las redes sociales en las últimas horas y son el reflejo de un bloque de vecinos que viven de forma directa la lacra de la delincuencia y la okupación ilegal.

