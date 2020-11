El enfrentamiento entre Abel Caballero y Almeida por las luces de Navidad: "No tiene nada que hacer"

A tan solo un mes de las navidades, 'Todo es mentira' decidió realizar una conexión en directo con Abel Caballero, el alcalde de Vigo, más conocido por esforzarse año tras año en hacer de su ciudad el lugar más navideño de España. Sin embargo, el coronavirus se ha convertido en un obstáculo para llevar a cabo la decoración de la festividad.

A pesar de la situación, Caballero tiene como objetivo que los ciudadanos vivan la Navidad con la misma ilusión de siempre. Por este motivo, ha mantenido sus decoraciones pero ha establecido medidas de prevención contra la covid-19. No obstante, a pesar de ser siempre la primera ciudad en iluminarse, afirmó que no pondrán las luces hasta dentro de unos días: "Quiero que el principio de la Navidad en Vigo sea con la hostelería abierta y será en unos diez días".

"Cancelamos el Belén, la noria y todo lo que sea en recintos cerrados… Controlamos los aforos con cámaras… Este año no se pasará por debajo del árbol, serán unas Navidades 100% seguras, pero serán también las navidades de la ilusión de niños y niñas… Vamos a hacer una cabalgata en la avenida más grande de Vigo, los reyes estarán inmóviles y las familias podrán caminar alrededor… Las familias podrán hablar con los reyes a seis metros de distancia", explicó.

Asimismo, el alcalde de Vigo respondió a las palabras de José Luis Martínez-Almeida y, a pesar de no querer entrar en comparaciones, aseguró que "Papá Noel vive en Vigo, no tiene que venir aquí".

"Almeida sueña con las luces de Vigo"

"Yo quiero mucho a la gente de Madrid, pero no comparemos luces… Qué el alcalde de Navidad no haga comparaciones que sabe que no tiene nada que hacer. El New York Time habla de las luces de Vigo, no de las luces de Madrid. El señor Almeida sueña con las luces de Vigo, no hace otra cosa que hablar de ellas", comentó, dejando claro que no tiene rival.

De igual manera, Caballero no quiso mojarse respecto a la polémica iluminación de la bandera de España que ha colocado Almeida en el Paseo de las Castellana: "Yo no digo nada, yo respeto las decisiones de todo el mundo. Si el alcalde de Madrid quiere poner la bandera de España es su decisión, yo la pongo aquí dónde hay que ponerla".