Una enfermera habla desde Reino Unido sin cortarse y avisa sobre la realidad de España: "No tengo dudas"

La joven española Lara Payá Morantes trabaja en Londres y es enfermera y matrona. Su testimonio en 'Espejo Público' este martes ha dejado en shock al plató, tras ser entrevistada por la popular Susanna Griso. Y es que Lara, como enfermera de cierta responsabilidad en la misma capital de Inglaterra, no ha dudado en hacer una comparativa con España y en lanzar un aviso crudo y sincero sobre la realidad que vive nuestro país y de las diferencias con la gestión británica.

El confinamiento de Inglaterra y la situación de España

Griso ha comenzado preguntando a la joven Lara por el confinamiento al que se ve precipitado el Reino Unido: "Muchos pensamos que este confinamiento ha tardado demasiado. Hace tres semanas nos podíamos juntar para las Navidades, con unas circunstancias similares a las de España", aseguraba la enfermera.

Aun así, ha querido diferenciar el confinamiento vivido por España y por las islas británicas: "Es cierto que aquí el confinamiento no es tan estricto como en España. Se puede salir a la calle para trabajar, para hacer deporte incluso con otra persona a más de dos metros, se puede salir a coger comida a los supermercados", tras lo que ha remarcado que "los colegios tampoco han sido ningún foco grande de contagio. Algunas guarderías sí que siguen abiertas para los 'key workers'", explicaba en referencia al personal sanitario, aunque aseguraba que "las universidades y la mayoría de los colegios están cerrados".

Susanna Griso ha querido preguntar por la situación actual que vive el país presidido por Boris Johnson: "Desde luego estamos muy ocupados en el hospital con muchísimos pacientes", y ha sido entonces cuando ha querido remarcar la gran diferencia entre Inglaterra y nuestro país, el motivo por el que en España no estaríamos siendo conscientes de la situación real de la pandemia.

El número de test y la realidad española oculta

"Aquí se hacen muchos test, es muy sencillo conseguir uno incluso desde marzo, lo pides vía una web o un teléfono y te lo envía Amazon a casa y es muy sencillo hacerse un test", explicaba Lara. "También los trabajadores de hospital nos estamos haciendo test en casa, con lo cual creo que el número de contagios y el número de personas con COVID en España quizá no sea tan diferente al que tenemos aquí, pero aquí sí que tenemos más casos diagnosticados porque se hacen más test", asumía.

En este punto, Griso ha querido analizar sus comentarios: "Allí se testa más y por tanto la fotografía, la foto fija que allí tenéis es más real que la nuestra, donde, por ejemplo, en las fechas navideñas ha bajado mucho el testeo", apuntaba la presentadora del programa de Antena 3. A lo que la enfermera española respondía con un rotundo: "Sí, no tengo lugar a dudas", tras lo que apuntaba que "prácticamente no conozco a nadie que no se haya hecho un test en algún momento y los profesionales sanitarios nos hacemos test semanales".

Finalmente ha querido hacer hincapié en que "la vacunación está siendo un éxito, yo ya me he puesto la mía y aún me duele un poquito el brazo, pero muchísima gente está siendo vacunada".