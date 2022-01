El monumental enfado de Cristina Pardo durante las campanadas con una persona del público: "¡Esa mascarilla!"

A finales del mes de noviembre, La Sexta anunció quiénes serían los rostros visibles que despedirían el año en la Puerta del Sol. En los últimos años, habían estado al frente del fin de año Cristina Pardo e Iñaki López, actual pareja de presentadores en 'Más vale tarde' gracias a su buena sintonía. No obstante, la ausencia de López hizo que la cadena privada se viera en la tesitura de cambiar sus planes y buscar un nuevo presentador que pudiera acompañar a Pardo.

Finalmente fue Dani Mateo, el presentador de 'Zapeando', quien estuvo junto a Cristina Pardo para dar la bienvenida al año 2022 desde la Puerta del Sol.

El enfado de Cristina Pardo a un asistente a la Puerta del Sol

"Distancia no se ve mucha, sí que vemos bastante gente con mascarillas", decía la presentadora de televisión, en un intento por hacer una radiografía de la situación que se vivía entre los miles de asistentes a la Puerta del Sol, cuando aún quedaban unos pocos minutos para que dieran comienzo las doce campanadas. En ese momento, Pardo se fijó en una persona del público, que al parecer no llevaba correctamente colocada la mascarilla. Un comportamiento que hizo estallar a la periodista de La Sexta, que no se mordió la lengua a la hora de pedirle que se la pusiera de forma adecuada: "¡Esa mascarilla, esa mascarilla para arriba, hombre!", estalló la presentadora de Atresmedia.





No sería, eso sí, el único momento que protagonizó Pardo en el que las mascarillas serían las protagonistas. Tirando de su peculiar y característico sentido del humor, en otro momento de la noche la periodista quiso hablar de la situación que se vivía entre los miles de asistentes a la Puerta del Sol para dar la bienvenida al año 2022. "Por favor, fíjense en cómo está la plaza", señaló Pardo. "7.000 personas con reducción de aforo. Ciertamente, distancia no se ve mucha. Sí vemos bastante gente con mascarilla", relató la periodista ante la sorpresa de su compañero de ceremonia, Dani Mateo.





"Pues se ve llena. Se ve llena, la verdad", confirmó Mateo. "Esperemos que todo salga bien y que no tengamos que arrepentirnos", añadía él tras observar la gran masa de personas que se congregaron en la Puerta del Sol de Madrid.

En otro momento de la noche, a tan solo unos minutos de las 00:00 horas, que darían comienzo al nuevo año, Cristina Pardo hacía un nuevo análisis de la situación frente al reloj madrileño: "Lo que también vemos es como los pimiento de padrón, muchas mascarillas, pero otros non", bromeó la periodista.