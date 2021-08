Monumental enfado de Anabel Pantoja en 'Sálvame' cuando hablan de su tía: "¡No lo voy a permitir!"

Isabel Pantoja ha celebrado uno de sus cumpleaños más amargos este año al tener que pasarlo prácticamente sola, sin una celebración y con dos grandes ausencias: las de sus dos hijos, Kiko Rivera y Chabelita.

Si bien es cierto que Isa Pantoja sí reconoció estar "melancólica", tras un año marcado por las disputas familiares, Kiko Rivera ha optado por mantener silencio. Con esa percha, 'Sálvame' arrancó el pasado viernes con Kiko Hernández escuchando unos audios relacionados con la tonadillera, pero esta vez no tenía nada que ver con su cumpleaños, sino con las supuestas exigencias de la cantante a sus fans. Según 'Sálvame', tal y como aseguraron basándose en unas conversaciones entre una fan y la mano derecha de la cantante, revelaron qué debían comprarle para devolver la felicidad a la cantante.





Nada más comenzar el programa, el gesto de la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, ya comenzó a torcerse. Cuando Carlota Corredera le preguntó si ella no iba a participar en el debate, la sobrina estalló: "¡Para hablar de esto, no!", gritó. A continuación, aseguró que no entendía por quésu tía tenía que ser objeto de polémica cuando ni había celebrado su cumpleaños ni tampoco había salido de su domicilio personal.

"Yo en mi cumpleaños pedí unas zapatillas y un maquilla, pero no pasa nada porque Isabel Pantoja es '¡malvada, malvada!'. Y eso es lo que me fastidia", continuó su sobrina, quien no dejó de defender a Isabel. "Cuando queréis dejar a mi tía así, no os lo voy a permitir", concluyó muy afectada.





El silencio de Kiko Rivera tras el cumpleaños de su madre

Escenificando la ruptura total con su madre y que no hay tregua posible en la guerra que mantienen desde hace un año, Kiko Rivera decidía no felicitar a Isabel Pantoja este lunes en su 65 cumpleaños. El dj, que suele emplear las redes sociales para comentar todo aquello que le preocupa, le emociona o le indigna, 'ignoraba' completamente esta fecha -marcada en rojo en el calendario todos los años hasta ahora-, como si la tonadillera ya ni existiese, evitando además llamarla para intentar acercar posturas en un día tan especial, una postura que ha sorprendido a todos sus seguidores.





Un cumpleaños que ha sido, sin duda, el más triste y solitario para la artista, que soplaba las velas en Cantora acompañada tan solo por su hermano Agustín, su madre doña Ana y dos íntimas amigas, lejos de las grandes fiestas que Pantoja organizaba antaño, cuando la relación con su hijo Kiko era idílica. Ahora, y en un complicado momento económico, anímico, legal y familiar, Isabel no tiene nada que celebrar, como ha confesado Isa Pantoja tras felicitar a su madre. "Está triste, está mal, pero es normal por la situación", aseguraba la colaboradora en 'El programa del verano'.