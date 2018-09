Empieza 'GH VIP', ¿qué pasó en otras ediciones?

'Gran Hermano VIP' pone a prueba a los famosos que deciden entrar en la casa. Sin teléfonos, sin internet, sin saber qué está pasando fuera en el exterior. Esta situación ha podido con muchos de ellos, pero también nos ha dejado momentos únicos.

En la pasada edición Alyson Eckman fue la ganadora, siendo la primera edición en la que todas las finalistas eran mujeres. Pero la norteamericana dio mucho de qué hablar hasta que se llevó el codiciado premio. Su relación de amistad íntima con Marco Ferri provocó que la novia de este acabara entrando como invitada a la casa de Guadalix y, finalmente, que la audiencia decidiera que se quedara como una concursante más. La tensión se podía cortar con un cuchillo, hasta que finalmente Aylen, la pareja de Marco, fue expulsada.

La relación de Alyson con otros miembros de la casa no fue tan afortunada. La enemistad entre Eckman y Daniela Blume quedó totalmente presente, ambas se lanzaron “pullitas” en repetidas ocasiones y dejaron ver que no se aguantaban mutuamente. Pero no todo giró en torno a ellas. Las locuras de Elettra Lamborghini y la actitud de diva de Aida Nizar dejaron momentos únicos, hasta sus familias se vieron implicadas. La madre de Aida y el padre de Elettra se enzarzaron en una pelea en pleno plató en la que cada uno defendía a sus hijas. Pero si hubo alguien que pudiera la nota “happy” en la casa fue Aless Gibaja y sus “super consejitos” que llenaban de optimismo el día a día de los concursantes.

'Gran Hermano VIP 4' fue un cóctel de personalidades muy diversas: Carlos Lozano, Laura Matamoros, Julián Contreras, el pequeño Nicolás, Rappel, Rosa Benito o Raquel Bollo fueron algunos de ellos. Finalmente, Matamoros fue la ganadora, eso sí, después de criticar casi a diario a Makoke, la pareja de su padre, acusándola de que por su culpa Kiko había dejado había dejado de lado a sus hijos. El otro finalista fue Carlos Lozano quien tuvo una relación muy buena y divertida con Rosa Benito hasta que la costumbre del presentador por comer Kiwis y Galletas se interpuso entre ambos.

Otros de los concursantes que más dieron que hablar fueron el pequeño Nicolás y Julián Contreras. El primero, aparte de gastar bromas pesadas y sin mucha gracia a sus compañeros, dejó claro su nivel de geografía cuando no supo situar Australia en un mapamundi. Por su parte, el hijo de Carmina Ordoñez intentó quitarse la fama de triste y melancólico que le ha acompañado siempre, se hizo muy amigo de Sema, amigo de Isa Pantoja, quien fue su apoyo en la casa el tiempo que duro en ella el íntimo de Chabelita. Contreras por su parte decidió abandonar el programa tras una discusión con el pequeño Nicolás, confesó estar harto y que había sido suficiente ya.