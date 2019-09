La emotiva dedicatoria entre lágrimas de Pilar Rubio tras su último reto extremo en 'El Hormiguero'

Pilar Rubio ha comenzado la temporada catorce de 'El Hormiguero' a lo grande. Ha vuelto a realizar uno de los retos más extremos del programa: la apnea. Su anterior marca personal fue de dos minutos 31 segundos en 2016 y la ha superado con creces. Ha alcanzado los cuatro minutos y ocho segundos sin respirar bajo el agua y la emoción se ha apoderado de ella.

La colaboradora ha admitido que es la prueba más dura a la que se ha enfrentado y ha dedicado su gran récord de más de cuatro minutos sin respirar bajo el agua a todos los seguidores que le han estado apoyando durante todos estos años, a su instructora, al equipo del programa y a su marido, Sergio Ramos.

Entre lágrimas, lograba una vez más, demostrar que no hay reto que se le escape. Está claro que en la decimocuarta temporada de 'El Hormiguero 3.0', la colaboradora viene dispuesta a superarse a sí misma y a alcanzar nuevas metas: "Se lo quiero dedicar a mis seguidores, a mi instructora, al equipo de 'El Hormiguero 3.0' y a mi marido", ha explicado.

Pablo López estrena la nueva temporada

'El Hormiguero' ha estrenado la temporada catorce por todo lo alto este lunes, dos de septiembre. Pablo López ha vuelto a interpretar 'Me conocen', una de las nuevas canciones que todavía no ha estrenado de manera oficial. La primera vez que entonó la letra de la melodía fue en la final de la primera edición de 'La Voz' en Atresmedia en abril.

Todo ha empezado cuando Pablo Motos ha propuesto al cantante de 'El patio' que interpretara una canción a piano que empezara con la nota que tocara una de las invitadas anónimas. "No tengo ninguna canción con mi. La nueva que voy a sacar está en mi, pero no sé si tocarla", ha señalado López, que ha decidido interpretarla tras la persuasión de Motos, las hormigas y el público: "Me conocen por culpa del aire. Me conocen los que hablan de ti. Me conocen las guapas del baile y los bares que cierran Madrid. Me conocen los buenos, los malos y tú. Pero mamá, no. No, no, no, no, no. Mamá, no, díselo. Mamá, no, no. Que no me conocen, no".

En cuanto ha acabado su actuación estelar ha pedido disculpas a su equipo: "Me van a matar. Me van a acribillar. Me acabo de quedar en 'shock'. Es que me van a dar. ¿Por qué has tocado un mi?", ha preguntado el exitoso cantante de 'Tu enemigo'. ¡Qué ganas de que se estrene oficialmente 'Me conocen' y podamos disfrutar de la versión completa!