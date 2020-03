El emocionante mensaje del actor Tristán Ulloa tras recibir el alta por coronavirus: "Vuelvo para casa"

En unos días donde no hace falta poner mucho la televisión para ver malas noticias, todos estamos necesitados de buenas noticias y de mensajes inspiraciones. Así ha sido el caso del actor Tristán Ulloa, famoso por series como 'Gran Reserva', que confirmaba estos días que había dado positivo en coronavirus. Bien, ahora ha conseguido el alta, y lo ha hecho de una forma de los más emotiva.

Con un emocionante vídeo el actor comenzaba: “Hola. Me acaban de dar la mejor noticia. Me vuelvo a casa”. Entre lágrimas y muy emocionado sin poder casi continuar hablando soltaba todo lo sentido durante estos días. Daba las gracias por todas las muestras de cariño que ha tenido durante todos estos días: “He tenido días muy malos pero las defensas han subido. Estoy sin fiebre, estoy con voz y tengo energía”.

Tristán Ulloa denuncia las condiciones en las que trabajan los sanitarios

Sobre todo la emoción él ha venido hablando sobre todas esos sanitarios: “Dejo aquí una gente espectacular. Son gente que lo merece todo. Que merece que los escuchemos, que los dejemos hablar, para que nos demos cuenta de lo que están haciendo y en qué condiciones lo están haciendo”.

Ha querido denunciar como gente tan joven se expone al virus trabajando sin protección y por las malas condiciones con las que están trabajando: “No son muy normales, son tercermundistas. No podemos dejarlos trabajar así. Son unos héroes, a su pesar porque no quieren serlo, pero lo son". Así de emocionado pero a la vez enfadado describía la situación que se vive a diario en un hospital. El actor no podía aguantar la emoción al recordar todas las cosas que había visto y vivido hasta poder conseguir una cama en planta.

Tristán Ulloa durante su estancia en el Hospital Infanta Leonor

El actor se ha acordado de cada persona que le ha tratado estos días

Pero lo bonito de esta buena noticia ha sido como se ha acordado de todas y cada una de esas personas que le han tratado durante esos días: “Gracias especialmente, eso sí, al doctor y ya amigo del alma Jesús Garrido, que pronto será padre primerizo, a la enfermera Lydia que me vio en lo más profundo del pozo y de la que nunca me faltaron palabras amables y reconfortantes, a Aurelia cosas de la vida me encuentro con quien fue mi hermanastra convertida en toda una jabata y lidiando con temas muy muy complicados a pesar de su enorme juventud... con Liliana la anestesista que acaba de dar positivo. Recupérate pronto Liliana”, escribía el actor en su publicación.

Y para finalizar ha querido dar las gracias a todas esas personas que le han estado enviando mensajes pero en especial a su familia y amigos. Pero las últimas palabras se las reservaba para su mujer e hijos: “Y sobre todo a la madre de los dragones: Carolina te amo”.

La familia de Ulloa agradece el trabajo de los sanitarios

