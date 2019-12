El emocionante homenaje de Roberto Leal a su padre antes de dar las Campanadas

Horas antes de presentar las Campanadas de TVE por segundo año consecutivo, Roberto Leal quiso acordarse de alguien muy especial en su vida. Hace tan sólo unos días, el presentador de Operación Triunfo perdió a su padre, con quien estaba muy unido. A él se ha dirigido a través de Instagram, en la previa de una despedida del 2019 que será, de nuevo, muy especial para el sevillano.

“Agárrame fuerte. Como siempre lo has hecho. Te quiero, Papá”, escribió Leal al pie de una imagen de su infancia, en la que aparece en la playa junto a su progenitor. “Dicen que el niño sólo se convierte en hombre cuando falta su padre, pero el tuyo puede estar orgulloso de haber educado a un grande. Siento mucho tu falta, no me había enterado. Un abrazote grande de un hombre que dejó hace poco de ser niño”, le respondió el también televisivo Jero García (Hermano mayor).

“Estará contigo. Y nosotros”, le comentó el exministro y compañero en TVE Máximo Huerta. “Siempre en ti, no lo dudes”, escribió nada menos que su acompañante en las Campanadas, Anne Igartiburu. “¡¡¡Vamos cariño!!! Esta noche todos estamos contigo. Se te quiere mucho”, escribió, por su parte, Ruth Lorenzo.

A cuatro días de despedir el año y de dar las Campanadas en TVE, Roberto Leal recibió un duro revés. Su padre Pepe Leal, al que estaba muy unido y con el que había compartido muchos momentos en sus redes sociales, ha fallecido. Desde RTVE quisieron mandar sus condolencias al presentador.

“Querido @RobertoLealG, en estos momentos difíciles te enviamos todo el cariño y un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de @rtve”, escribieron desde el Twitter de la cadena pública. La noticia llegó justo un día después de conocerse la fecha de estreno de 'Operación Triunfo', programa que Leal lleva presentando dos años y en el que repetirá una vez más, poniéndose al frente del formato el próximo 12 de enero.

Para Roberto Leal, su padre ha sido el hombre que le ha enseñado a vivir y del que ha heredado todo su cariño, vitalidad y calidez que demuestra cada vez que se pone frente a las cámaras.

Querido @RobertoLealG, en estos momentos difíciles te enviamos todo el cariño y un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de @rtve — RTVE Comunicación (@RTVE_Com) December 27, 2019

El presentador estaba muy unido a su padre, y muy orgulloso de llevar su apellido. Hace unos meses inauguraron en su pueblo, el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, una calle que lleva su nombre, Roberto Leal, y compartió una foto junto a él posando orgulloso frente al cartel. “Mira, Papá. Tu apellido y tu hijo. Orgulloso de ti”, escribió en la imagen. “Mi calvito preferido. Mi pare. Don Pepe Leal. No, no heredé su flequillo pero tampoco sus ojos”, se puede leer en otra de sus fotos en la que aparecen ambos.