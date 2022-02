Emma García reprende a Arrabal por revelar cómo era trabajar con ella en el pasado: "Tampoco es para tanto"

Este fin de semana, Emma García volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al ponerse al frente de 'Viva la vida'. Esta vez, además de analizar las noticias más relevantes de la crónica social, la presentadora se convirtió en la protagonista del día. La periodista estaba de celebración, ya que cumple 20 años desde que comenzó a formar parte del equipo de Telecinco.

Fue en 2002 cuando dio el gran salto de su carrera profesional al ser fichada por Mediaset para ponerse al frente de 'A tu lado', espacio que se mantuvo hasta 2007 y con el que logró convertirse en una de las principales presentadoras de la cadena. Este formato fue el trampolín de su carrera, dado que, desde entonces, no ha dejado de presentar importantes formatos de Telecinco como '¡Clever!' (2007), 'El juego de tu vida' (2008-2010), 'Supervivientes: Debate' (2008-2010), 'Mujeres y hombres y viceversa' (2008-2018), 'Nada es igual' (2012), 'Abre los ojos... y mira' (2012), 'Materia reservada' (2013), 'Ex, ¿Qué harías por tus hijos?' (2014) o 'Sálvame Okupa' (2019).

Tras 10 años conduciendo 'MYHYV', fue elegida para presentar el programa más importante de los fines de semana y sustituir a Toñi Moreno en 'Viva la vida'. Como consecuencia, desde 2018, es la conductora de este espacio de Telecinco y continúa siendo una de las presentadoras estrella de la cadena. Como consecuencia, el equipo del programa le ha sorprendido llenando los pasillos de las instalaciones con retratos suyos de todas las épocas de su carrera. Al igual que le dedicaron un vídeo en el que hacían una recopilación de sus mejores momentos en la cadena.









"Antes eras más tuya"

"De todos ellos he aprendido mucho, aquí estoy tremendamente a gusto y feliz, en 'Mujeres y hombres y viceversa' aprendí mucho y estuve como nunca cerca del público y los participantes en aquella escalera, pero puede que el más especial fuese 'A tu lado'... Gracias por darme la oportunidad de seguir aprendiendo", reconocía la presentadora, echando la vista atrás y mostrándose muy agradecida con Telecinco.

"Es como Benjamin Button", señalaban los colaboradores, entre risas, tras recordar el pasado de García en imágenes. "Lo tuyo es algo que algún día nos tendrás que contar cómo conseguir. Salvo el flequillo, estás igual", opinaba Kiko Matamoros. "Un cambio... Los que tenemos la suerte de conocerla desde hace años. Has hecho un cambio de la noche a la mañana", señalaba Diego Arrabal.

"El sentido del humor que tienes nunca lo has tenido o no lo tenías al principio", aseguraba el colaborador. "Tampoco es para tanto", se defendía García entre risas. "Lo tenías como muy adentro", insistía el paparazzi. "¿Per cómo iba a tener sentido del humor contigo si eras un tocapelotas?", le soltaba la presentadora al tertuliano. "Pero es verdad que antes eras más tuya. No te digo peor que ahora, pero eras más introvertida", aseguraba el periodista. "Ella no se soltaba, pero la verdad es la que vemos", corroboraba una colaboradora.