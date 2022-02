Emma García interrumpe a un colaborador de 'Viva la Vida' por sus palabras en directo: "Me parece..."

Este sábado, el programa de 'Viva la Vida' ha hecho un análisis pormenorizado de las entrevistas e intervenciones de Kiko Rivera en el último año y cómo ha pasado de "héroe a villano". Tras estas críticas, Luis Rollán se ha visto obligado a intervenir y ha explicado por qué su amigo actúa así contra su hermana, Isa Pantoja.

El colaborador del formato ha asegurado que estuvo con Kiko Rivera hace unos días aunque lo vio "jodido por el tema de la gota, anda con muletas". De hecho, ha confesado que en ese momento el hijo de la Pantoja también le contó los motivos por los que concedió esa polémica entrevista contra su hermana, pero no los quiere revelar, generando el enfado entre sus compañeros de plató.





Rollán asegura que lo entiende pero los colaboradores no han dudado en recriminarle que nada puede justificar lo que hizo. De hecho, ha intervenido hasta Emma García, interrumpiéndole. "Me parece que es un tema que no quieres tratar. Te has metido en un jardín....".



Ya en enero de 2022, empezaba la polémica. Mientras que Isa Pantoja se posicionaba de parte de su madre con mensajes de cariño hacia ella en estos complicados momentos que vive la tonadillera tras la pérdida de su madre, Kiko prefería centrarse en la familia que ha formado al lado de Irene Rosales y sus hijas Ana y Carlota que son sus únicos apoyos en estos momentos. La colaboradora de televisión aseguraba que "madre no hay más que una", Kiko Rivera respondió alto y claro pidiendo tranquilidad para poder ser feliz definitivamente.

"El problema que tienes es que tú consideras guerra cuando yo ya simplemente quiero olvidaros para poder ser feliz. No insistas, no quieras llamar mi atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida. Te lo pido por favor y lo digo públicamente para que todo el mundo conozca mi postura. A ver si puede ser posible" escribió Kiko Rivera en su cuenta de Instagram esperando el respaldo de sus seguidores.

Aún con toda esta situación, Luis Rollán ha insistido en que él le dijo a Kiko Rivera que lo que hizo no estuvo bien y éste le dijo que estaba de acuerdo. Pero no lo reconoce públicamente. Así que, la polémica está servida y seguirá ocupando muchas horas de televisión por la crisis familiar que tambalea los cimientos de Cantora.

Emma García, hace escasas semanas, también recriminó la actitud de una colaboradora

Al hilo de esta polémica protagonizada por Luis Rollán, en la que trataba de justificar cómo está actuando Kiko Rivera con su hermana, cabe recordar la forma en la que Irene Rosales, su mujer, explicaba en 'Viva la Vida' esta circunstancia.





"Ya sabéis que, de puertas para adentro, si algo me parece mal o me parece bien, se lo digo a él y le doy siempre mi opinión. Lo que pasa es que él es adulto", argumentaba Irene. Además, añadía que "no me ha parecido bien porque ha cometido el fallo de contar esas intimidades. Eso sí, no hay que machacarlo con ciertas palabras, con ciertos adjetivos", decía la nuera de Isabel Pantoja.

Tras esta intervención, Emma García no ha desaprovechado la oportunidad para enviarle un duro reproche: "He echado en falta unas palabras de cariño a Isa Pantoja", dejando entrever también su opinión y postura sobre este tema.