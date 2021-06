Emma García frena 'Viva la vida' para explicar un cambio en su carrera televisiva: "Me ha pasado factura"

La presentadora de Mediaset, Emma García, ha sido noticia esta semana por las palabras que Terelu Campos le ha dedicado en su blog semanal para la revista 'Lecturas'. En este sentido, la hija de María Teresa Campos se ha sincerado sobre cómo es su relación con la presentadora y cómo fueron sus inicios en 'Viva la vida': "Me impresionó mucho el cariño y el respeto profesional con el que me recibió el primer día".

En este sentido, este sábado, nada más comenzar el programa, la presentadora ha querido hacer un inciso para para agradecer las palabras a su compañera, diciendo que le habían parecido muy bonitas: "Gracias, gracias y gracias compañera. Me pilló fuera de juego, me he emocionado de verdad".

También, Emma García ha querido explicar que no tenía ni idea de que la periodista iba a escribir estas líneas, pero nada más saberlo le mandó un mensaje que ambas han preferido mantener en secreto. Eso sí, Terelu Campos ha aprovechado para reconocer públicamente el cariño que siente cada vez que pisa el plató de 'Viva la vida', dejando atrás viejas experiencias vividas en otros programas: "Escribí lo que sentía y eso es lo más importante. Cuando uno lleva tantos años en la televisión. No estamos acostumbradas a que nos dediquen palabras bonita. Me emocioné y pensé qué suerte tengo de tener un equipo de personas y, además, profesionales".









Las palabras de Terelu Campos han servido para conocer el lado más personal de Emma García, una de las periodistas más conocidas del universo Mediaset y que siempre ha querido mantener en el anonimato su faceta personal. "Soy muy introvertida. Quizás eso ha creado una imagen fría y distante de mí que no se corresponde con la realidad. Cuando no me conoces hay una distancia que a mí me gusta romper poco a poco".

El cambio de Emma García en 'Viva la vida'

En este sentido, la presentadora vasca se ha sincerado sobre lo que ha supuesto para ella ponerse al frente de 'Viva la vida', el programa que en los últimos años ha conseguido conquistar las tardes de Telecinco durante el fin de semana, dando en algunas ocasiones su toque o visión personal que en otros programas no ha dado. "No soy nada hipócrita y me ha pasado factura a lo largo de los años, pero prefiero ser yo misma. Yo llegué a 'Viva la Vida' diciendo voy a mostrar mis emociones cuando lo tenga que hacer. Estoy feliz", ha explicado la periodista para subrayar sus sentimientos verdaderos una vez que su nombre se ha asentado en las últimas temporadas en el sillón de presentadora.

Emma García lleva muchos años en la primera línea de nuestra televisión. Tras darse a conocer en el programa 'A tu lado', García vivió una de sus etapas profesionales más dulces al frente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Ahora, es la encargada de repasar toda la crónica social en las tardes de los sábados y domingos de Telecinco.