Emma García estalla contra los colaboradores de 'Viva la vida' y se ve obligada a disculparse en directo

Las broncas por parte de Emma García a los colaboradores de 'Viva la vida' se están convirtiendo en algo habitual. Esto se debe a que la paciencia de la presentadora parece estar agotándose, ya que las discusiones e interrupciones en directo de los colaboradores del espacio de Telecinco no cesan a pesar de las mediaciones de García.

Esto sucedió cuando José antonio Avilés aseguró que había podido hablar con Gabriel, escort latino y ex-pareja de Alina: "Gabriel lo que me dice es que no era pareja de Ángela y que llevaban días sin serlo", apuntó.

Fue por esto por lo que Diego Arrabal atacó a el ex superviviente, dado que no se fiaba de sus fuentes sobre el caso Mainar. Esto provocó un tenso enfrentamiento entre ambos colaboradores, terminando con Avilés amenazando al programa con abandonar el plato. Una disputa que hizo saltar a la presentadora.

"No somos los protagonistas"

"¿Podemos hacer una tertulia en condiciones? Aportando datos, dando nuestra opinión y que los espectadores se puedan enterar de lo que está pasando aquí", cuestionó García, mostrándose muy cansada por el comportamiento de sus compañeros.

"Silencio, por favor. Os queréis callar. No es tan complicado. No somos los protagonistas de esta historia. Tenemos que informar de la mejor manera posible y dar nuestra opinión, equivocada o no", continuó explicando la presentadora de 'Viva la vida'.

"Pido perdón a los espectadores por este alboroto que al final repercute en ustedes, y no se enteran de nada", agregó. "Ustedes son los protagonistas y a quien queremos informar absolutamente de todo. Les pido mil disculpas como presentadora de este programa“, concluyó la comunicadora del espacio de Telecinco.