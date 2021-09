Emma García se derrumba en directo al hablar de una enfermedad que le "afecta" de cerca: "Tengo una niña..."

Emma García se caracteriza por ser una presentadora muy profesional que siempre intenta mantenerse firme ante cualquier noticia, por muy emotiva que sea. Sin embargo, este domingo, la presentadora no pudo evitar derrumbarse en pleno directo. Durante la mesa de actualidad de 'Viva la vida', los colaboradores abordaron el TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo.

La conductora del espacio de Telecinco volvió de sus vacaciones de verano con mucha energía y muy ilusionada de enfrentarse a la nueva temporada. García volvió a colocarse en su mensa para seguir informando a los espectadores de toda la información acerca de la prensa del corazón, la actualidad y las noticias de sociedad.

En un momento del programa, la presentadora analizó con sus colaboradores el TOC que sufre Jaume. Para ello, contaron con el testimonio del joven, quien contó su experiencia. Asimismo, explicó que comenzó a sufrir el trastorno a raíz de una desestructuración familiar. Fue entonces cuando García se echó a llorar, ya que, tal y como corroboró ella misma, es un tema que le toca muy de cerca

"Qué complicado es vivir esto, no saber explicarlo", comenzaba lamentándose la comunicadora mientras se secaba las lágrimas. "Tengo una niña cercana que tiene 10 años y que ha empezado a sufrir este tipo de trastornos. Esto le está creando un gran problema en el colegio", comenzaba contando García para explicar el motivo por el que no había podido evitar llorar.









"Disculpad la entrevista emotiva que os he hecho..."

"Sus padres están destrozados, no saben por dónde ir. Entonces este tema me afecta de una manera muy especial", reconocía la periodista, aparentemente muy emocionada. "Encima de todo lo que llevan estos niños, que tenga que afrontar todo este bullying", comentaba, muy afectada por la historia de Jaume.

Por su parte, el joven defendió que hay que visibilizar el TOC porque, aparentemente, solo se percibe como su fuera simples manías, pero, en realidad, es un "trastorno silencioso" muy serio que, habitualmente, tiene un origen.

"Perdonad, no suelo llorar, pero me ha entrado mucha impotencia. Cuando son tan pequeños, que siempre viene por algo, que tengan que soportar eso y se añadan otras cosas", se disculpó la presentadora con la audiencia. "Disculpad la entrevista emotiva que os he hecho... Siento señores el bajón que me ha dado esta tarde", zanjaba, pidiendo perdón por no haber podido retener las lágrimas.