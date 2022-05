Emma García sufre un accidente en directo en 'Viva la Vida': "¡Casi me matan!"

'Viva la Vida' ha arrancado este domingo de un modo inusual: fuera de plató. Emma García se ponía al frente del programa junto a Asraf, que hablaba muy rotundo sobre las últimas declaraciones de Kiko Rivera. Tras ese avance, la presentadora le ha abierto la puerta del coche al novio de Isa Pantoja para acudir al plató cuando el conductor del coche ha arrancado sin la periodista. Por ello, Emma García ha corrido tras el coche pero los tacones no le dejaban alcanzar la velocidad adecuada. "¡Casi me matan!", decía García tras un tropiezo del que se ha repuesto con naturalidad.









La presentadora, al final, no ha podido evitar reírse por lo ocurrido y advertía a los espectadores de que no era ninguna broma ni montaje: "¿Cómo se os ocurre dejarme ahí al sol? Me dejaban ahí y casi me caigo", decía visiblemente molesta pero irónica a partes iguales.









Inmediatamente después, Emma García ha seguido con el programa sin hacer referencia alguna al dolor que, suponemos, le habrá provocado ese tropiezo. Una vez ha vuelto al plató, la presentadora ha reconocido que lo de las torceduras de sus tobillos ya le ha ocurrido muchísimas ocasiones: "En mi vida no sabéis las veces que me he retorcido los tobillos, me he pasado tantas veces que me han dicho que tengo los tobillos de chicle. Puedo hacer cosas muy raras pero aquí estoy. Me he pegado un susto que no veas", decía consciente de que pñodría haber sido mucho peor.

"Estoy viendo a mi madre... ¡Ay por favor Emma!", decía entre risas.

La periodista tiene los tacones como seña de identidad. Durante su dilatada trayectoria televisiva, los ha llevado de muchísimas formas y colores y claro, esto provoca algún que otro susto como el de esta tarde. Por suerte, está bien. Un traspiés.

Emma García mandó un emotivo mensaje a su padre tras su fallecimiento desde el plató de 'Viva la vida'

Hace escasos meses, en febrero, Emma García decía adiós a su padre. Por ello, le dedicaba unas palabras en su cuenta de Instagram. "Tu despedida ha sido difícil pero el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado. Es lo que tiene ser una persona tan bondadosa" ha añadido la comunicadora, revelando "la huella inmensa de amor" que ha dejado su progenitor con su marcha. A estas emotivas palabras, Emma ha añadido una petición directa al cielo que refleja lo especial que era para ella su padre, al que no ha dudado en pedir algo: "¡¡¡No dejes de mirarnos y sonreírnos desde arriba!!! ¡¡¡Tu fortaleza y sensibilidad nos acompañará siempre, guerrero!!!".

Por esas pérdida, 'Viva la vida' quiso realizar un pequeño homenaje a Emma. El programa compartió el emotivo texto que la presentadora ha publicado en sus redes sociales y Emma ha sido recibida en plató con un cálido aplauso. Con los ojos vidriosos, y sin poder ocultar su emoción daba las gracias a todos los presentes y arrancaba diciendo: "Son momento de muchísimas emociones que tengo que gestionar… Cómo es la vida, ¿no? Cuando te lo esperas, no llega, esa despedida, y cuando no te lo esperas, aparece".