Elisa Beni la lía en 'Espejo Público' con un experto en energía nuclear: "Es literalmente mentira"

El pasado lunes, Pedro Sánchez anunció en una entrevista que el Consejo de Ministros aprobaría este martes una nueva medida para detraer los beneficios de las empresas eléctricas obtenidos por la evolución de los precios del gas en el mercado, de forma que los consumidores pudieran pagar menos por el precio de la luz. Un asunto que ha abordado este mismo martes 'Espejo Público', donde se han puesto en contacto con Alfredo García, experto en energía nuclear y supervisor de la Central Nuclear de Ascó, quien ha asegurado que "quemar gas no es la solución, es lo que provoca el aumento del precio".

Ha sido tras un breve debate entre la conductora del espacio, Susanna Griso, y uno de los colaboradores cuando ha intervenido la periodista y escritora, Elisa Beni."Hay un dato que no se utiliza", ha comenzado. "Se habla siempre de Francia. El Gobierno francés dice clarísimamente que el proyecto de Francia es reducir su nuclear hasta el 50 por ciento para 2025 y hasta el 25 por ciento después", ha explicado la colabora del programa. "Es decir, no es verdad que haya ningún país que esté pensando en incrementar la energía nuclear. Ni siquiera Francia".





A continuación, Beni ha asegurado que muchos trenes de residuos nucleares son enviados a Francia desde España. Una premisa que ha hecho estallar al experto en energía nuclear, quien ha pedido en varias ocasiones, y educadamente, si "podía intervenir". Ha tenido que ser la propia Griso quien le ha dado paso: "Elisa, Alfredo te quiere responder".

"Francia tiene un plan para construir seis reactores nucleares nuevos. Se está construyendo uno actualmente", ha comenzado Alfredo García. "Tiene una previsión de un mix entre renovables y nucleares, pero esas reducciones no se las cree nadie en el sector eléctrico. Es importante decir que hay 37 países en el mundo construyendo centrales nucleares o lo tienen previsto. Hay un auge en todo el mundo para construir". A continuación, y sobre sus declaraciones sobre los trenes que van enviados a Francia, es ha asegurado rotundamente que es "literalmente mentira".

Esto de @OperadorNuclear a Elisa Beni tiene que ir directo a @mejoreszasca del año, sí o sí.



Es un vídeo largo pero se hace corto por el disfrute. pic.twitter.com/gxBCBLh3G3 — Girauters (@Girauters) September 13, 2021





El debate se traslada a las redes sociales

Después de este debate en 'Espejo Público', la discusión ha dado el salto a las redes sociales. "Elisa Beni, tras la mentira de los trenes de residuos hacia Francia, desenmascarada por Alfredo García (@OperadorNuclear), el único argumento que usa es "que no se puede fiar de alguien que tiene de fondo la sala de control de una central nuclear". Así todo", ha escrito un usuario de Twitter.





"No es mentira (se ha producido). No es mentira (no hay forma de que nadie acepte en España los residuos). Tiene detrás una sala y eso significa: tiene interés en el sector", ha contestado ella. Inmediatamente, fue el experto en energía nuclear quien quiso defenderse. "Usted ha dicho que "se están enviando trenes con residuos radiactivos a Francia" y eso es literalmente mentira. Sobre lo de los pueblos, mentira también: pregunte en Villar de Cañas si quieren el ATC en su pueblo. Sobre supuesto mi interés, es una falacia ad hominem bochornosa", ha respondido él, quien además ha publicado un vídeo del Gobierno de Francia, en el que Macron desmiente a la periodista.

Usted ha dicho que "se están enviando trenes con residuos radiactivos a Francia" y eso es literalmente mentira. Sobre lo de los pueblos, mentira también: pregunte en Villar de Cañas si quieren el ATC en su pueblo. Sobre supuesto mi interés, es una falacia ad hominem bochornosa. — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) September 13, 2021





Beni, tratando de llevar la razón frente al experto en energía nuclear, ha compartido la "página oficial del Gobierno de Francia".

"Me parece perfecto. Va acorde con el mix de energía nuclear y renovables que propongo. Sin embargo, usted ha hablado de reducir la producción nuclear hasta alcanzar el 25% del mix francés y eso no aparece en el documento. ¿Se lo ha inventado?", ha preguntado él de nuevo, esta vez ya sin obtener respuesta por parte de la escritora, dejando así el tema zanjado. Eso sí, ella no se ha salvado de recibir un aluvión de críticas de los usuarios.