Eduardo Navarrete desvela el detalle que le preocupó en su última llamada con Verónica Forqué: hace unos días

Este lunes, el mundo de la interpretación sufría una dura pérdida. La Policía Nacional encontraba el cuerpo sin vida de la actriz Verónica Forqué en su domicilio de la capital, después de que a sus 66 años se haya quitado la vida. Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112 que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz, ya que no había ninguna posibilidad de reanimación.

Han sido muchísimas las muestras de cariño recibidas. Desde actores como Antonio Banderas, que ha querido resaltar su dulzura y lo buena compañera que era, rostros de la televisión como la periodista y presentadora de los Informativos de Antena 3, Sandra Golpe, que recalcaba la tristeza de este día, y la propia academia del cine, que resaltaba sus cuatro premios Goya.

La última entrevista de Verónica Forqué donde hablaba alto y claro sobre su paso por 'Masterchef' La intérprete admitía que no se arrepentía de haber aceptado participar en el famoso concurso: "Allí no te llevan la maleta, te la llevas tú" 13 dic 2021 - 16:06

Desde 'MasterChef Celebrity', el último proyecto televisivo en el que participó, también han sido muchos los que se han querido despedir de ella. Jordi Cruz se mostraba "desolado" y aseguraba que le hubiera encantado hablar con Forqué para "darle las gracias por ser como era, una enorme profesional y una persona increíble". Las imágenes de su paso por el concurso terminaban con un: "Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu “jefe” y tu admirador por siempre. Descansa en paz". Por su parte, Pepe Rodríguez aseguraba sentirse "triste" y destacaba la "sencillez, amabilidad, dulzura, profesionalidad y cariño" de la actriz.

La despedida de Eduardo Navarrete a Verónica Forqué

El jurado del talent no ha sido el único en querer despedirse de ella. Algunos de sus compañeros también han dejado emocionantes mensajes en las redes sociales. El diseñador Eduardo Navarrete se mostraba muy afectado. En un carrusel de imágenes junto a la actriz, tanto de su paso por el concurso como en otros momentos que reflejan su amistad más allá de los fogones, agradecía a Forqué su aportación al cine y a la cultura popular del país y le mostraba su admiración. Además, apuntaba que un día atrás había estado hablando con ella.





Precisamente sobre esa conversación ha hablado el diseñador en 'Sálvame'. Navarrete ha conversado en directo con Carlota Corredera para mostrar su dolor por la noticia y explicar cuáles fueron las últimas conversaciones que tuvo con la actriz. "Es increíble. No me lo creo", decía entre lágrimas el diseñador. "Ayer me respondió a un mensaje que le escribí el otro día para comer y me dijo que no estaba pasando un buen momento y que más adelante y que me quería y ahora me arrepiento muchísimo de no haberla llamado porque quién se iba a imaginar algo así. Sabíamos que no estaba pasando un buen momento pero nadie se podía imaginar esto. Qué duro, que dolor", explicaba el diseñador.

