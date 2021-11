La razón por la que Jordi Cruz ha roto a llorar en la final de 'MasterChef Celebrity': "Es la primera vez"

Este lunes, los espectadores de 'MasterChef Celebrity' han tenido la oportunidad de conocer a los ganadores de su sexta edición. Por primera vez en su historia, el talent de cocina de TVE ha elegido a dos ganadores: Juanma Castaño y Miki Nadal.

Su jueces, Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, apoyados por el reconocido chef Quique Dacosta no han podido elegir a un de los dos concursantes que se han enfrentado en el duelo final, ya que ambos han desempeñado un buen trabajo en esta fase final y en las últimas semanas.

En este sentido, ambos llegaban a la última prueba con la intención de conquistar el paladar del jurado, con una propuesta que además de sabor y ganas tenía que tener una parte emotiva. Es por ello, que ambos concursantes han querido apostar, a la hora de explicar su platos, por recuerdos del pasado. Por ejemplo, Juanma Castaño ha recordado en sus platos los recuerdos que tiene de la cena de Navidad en casa de su abuela o cómo se organizaban las comidas en la vivienda de sus abuelos paternos.

RTVE









Por su parte, Micky Nadal ha querido retroceder unas décadas para recordar al Micky anterior a su explosión en televisión. Pero, durante su producción, se ha producido un antes y un después a la hora de explicar el postre. El presentador se ha derrumbado recordando a su madre, fallecida el pasado mes de febrero. Para plasmar todo el cariño y los buenos recuerdos que tiene, Micky Nadal ha querido hacer un plato que recordase los desayunos que le preparaba su madre: "Este postre me trae el recuerdo de mi madre, de los desayunos. El vaso de leche de todas las mañanas y que ella me preparaba. Se levantaba todas las mañanas, también cuando ya era bastante mayorcito".

La emoción de Jordi Cruz tras escuchar a Miki Nadal

Estas palabras han emocionado a todos los jueces, que no han podido ocultar las lágrimas. "Nos has matado, contándonos la historia de la infancia, de la verdad, de los recuerdos", ha explicado Pepe Rodríguez.

Sin embargo, la reflexión de Miki Nadal ha provocado un momento único en la historia del programa, y es ver por primera vez emocionado a Jordi Cruz: "24 ediciones de 'MasterChef' y a mí es la primera lágrima que se me escapa. Un discurso muy emotivo, hemos vivido esta etapa contigo. Para mí esa lágrima tiene mucho valor, como lo tiene el trabajo que han hecho todos los que están ahí arriba. Hemos tenido una edición donde no solo ha habido humor, tiene que haber también gastronomía porque tenemos a los mejores chefs del mundo pasando por estas cocinas. Si encima das eso y pones corazón significa que has dado todo, Miki. Gracias, a ti y a todos".