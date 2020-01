El enfado de Noemí Galera en 'OT 2020' por el desafortunado homenaje de los 'triunfitos' a Marisol

La gala de 'Operación Triunfo 2020' ('OT 2020') de este domingo ha comenzado con un homenaje a Pepa Flores, la conocida Marisol. La propuesta ha sido que todos los concursantes dedicaran un tiempo a canciones de la popular artista. Esto coincide con el Goya de Honor que se le concede en la trigésimo cuarta edición de los premios que se entregan en Málaga este año. Es por eso que el concurso de la misma cadena oficial de los Goya, RTVE, ha querido dedicarle un homenaje a Marisol.

Sin embargo, el resultado no ha sido, ni mucho menos, el esperado. Entre otras, Noemí Galera ha estallado en colera al ver lo acontecido. Pudimos conocer su enfado cuando Roberto Leal conectó con la Academia a mitad del programa y la propia Galera afirmó: "Nos están gustando mucho menos la grupal. Llevábamos tiempo anunciándolo y me sabe mal que no nos hayáis hecho caso. No ha estado al nivel ni de la gala ni de la noche. No ha sido un homenaje a Marisol. Si nos ha visto, no sé si le habrá hecho mucha gracia".

También muchos espectadores que utilizaban Twitter para compartir sus impresiones han coincidido con la opinión de Noemí Galera:

Cuanta razón tiene Noemí Galera — leonor martinez (@leonormartine11) January 19, 2020

Ole ole que cuando lleguen a la academia se les va caer el pelo! — @peluche2.0 (@0Peluche2) January 19, 2020