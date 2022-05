Dura pérdida para una excolaboradora de 'Sálvame': "Mi corazón está roto"

La familia de Rosa Benito, excolaboradora de 'Sálvame', está pasando momentos muy duros. Este miércoles ha fallecido Virtudes, su cuñada, a la que ella consideraba casi como una 'hermana'. La hija de Benito, Rosario Mohedano, ha sido la que ha hecho pública la triste noticia a través de sus redes sociales. "Es una noche larga y triste, muy triste. No habrá otra como tú, tita, ejemplo de mujer trabajadora, cariñosa y amorosa con toda su familia". Junto a una fotografía de las dos, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha indicado que no le ha dado tiempo a despedirse. La cantante también ha querido aprovechar la oportunidad para mandar todo el cariño a sus primos y a su tío Juan Carlos, hermano mayor de su madre.









"Hoy tengo el alma rota por tu partida tita Virtudes. Siempre tenías una solución para cada agobio o problema y tu carcajada contagiosa alegraba cada lugar y hacías especial cada momento. Cuánto te voy a echar de menos", decía afectada su sobrina.









Unos minutos después, Rosa Benito también le dedicaba unas emotivas palabras a Virtudes a través de su perfil de Instagram. "Se apagó tu sonrisa, mi hermana, mi cuñada. Siempre positiva, siempre alegre, nunca te vi enfadada en todos los años que estuvimos juntas, 50 largos. Qué injusta es la vida a veces, ahora podíais disfrutar de todo lo que durante tantos años has luchado te vas, nos dejas, pero que sepas que no te olvidaré, que siempre serás la sonrisa eterna, que hiciste muy feliz a mi hermano", proseguía la colaboradora quien no ha ocultado su preocupación por su hermano Carlos.









"Qué será de él sin ti...¡Cuánto dolor! Siempre estarás en mi vida, en mi corazón aunque hoy esté roto". Rosa Benito tiene cinco hermanos, y siempre ha presumido de tener una gran relación con todos ellos. Una familia que ahora está más unida que nunca en estos difíciles momentos.

Así habló Rosa Benito de su reconciliación con Belén Esteban

Rosa Benito, hace un tiempo, no se hablaba con su antigua compañera de plató. Belén Esteban. No obstante, a finales de 2021, Benito confirmó sonriente que se había producido una reconciliación entre ambas. "Nos abrazamos y hubo emoción porque recordamos cosas que nos han pasado", apuntaba, asegurando que su recuperada amistad con Belén ha sido posible porque "siempre me quedo con lo bueno de las personas que nos enriquece mucho más que lo contrario. Lo malo solo te enquista por dentro y no te deja ser feliz". "Vamos a retomarlo y a seguir para adelante que es lo más importante", añadía ilusionada.









Visiblemente emocionada después de ver un vídeo con los mejores momentos de su historia con Belén, la ex mujer de Amador Mohedano destacó que han sido "veinte años de amistad muy bonitos". Por eso, a pesar de no querer entrar en detalles de lo que habló con la de San Blas después de su inesperado acercamiento, sí contó por qué se rompió su amistad: "Cuando me voy de 'Sálvame' pasaron una serie de cosas que no quiero recordar porque fueron muy dolorosas, porque siempre se mete a la persona que más daño me hacen - en clara referencia a su hija, Chayo Mohedano - y llega un momento que se rompe todo".