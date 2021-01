Dura pérdida para 'El Programa de Ana Rosa': "No doy crédito"

Este jueves, Sonsoles Ónega anunció una trágica noticia en 'Ya es mediodía' que afectaría directamente a 'El Programa de Ana Rosa', espacio con el que comparte productora. Paco Blanco, reportero que formó parte del equipo del espacio de Telecinco, presentado por Ana Rosa Quintana, durante más de una década, ha muerto a los 49 años de edad por un infarto.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, Blanco, además de su participación en el espacio de Quintana, donde adquirió su popularidad como periodista, fue el segundo director-gerente en la historia de Radio Televisión Ceuta, medio que también ha querido recordarle por su repentino fallecimiento.

"Hoy no nos podemos ir sin recordar a nuestro compañero, Paco Blanco. No trabajó aquí, en 'Ya es mediodía', pero fue parte de esta gran familia de 'El programa de Ana Rosa'. Estuvo allí más de diez años", comenzó diciendo la presentadora. A pesar de que Ónega no había coincidido con él, el resto de colaboradores presentes en el plató, Rosa Benito y Belén Rodríguez, sí. Al igual que Xelo Montesinos, productora de 'Ya es mediodía'.

"Era una persona maravillosa", comentó Rodríguez. "Era una persona excelente, con un sentido del humor excepcional, bético, cariñoso... Un ser especial que nos ha dejado muy pronto, así que desde aquí mandamos un cariñoso abrazo a toda su familia. Le decimos adiós a un compañero y, sobre todo, a un amigo que queríamos mucho", ha continuado diciendo la conductora del programa.

'El Programa de Ana Rosa'

La reacción de sus compañeros

Dada su larga trayectoria en la pequeña pantalla, muchos compañeros de profesión han lamentado su pérdida y han querido dedicarle unas bonitas palabras a través de las redes sociales.

"Querido Paco. DEP, compañero. No doy crédito...", declaró por un lado Isabel Rábago, quien se mostró muy apenada por lo sucedido. "Paquito te vamos a echar de menos... esa sonrisa contagiosa que llenaba la redacción. Donde estés, no dejes de soñar ni de reir", dijo Mayka Navarro, reportera de 'Ya es mediodía' y compañera de Blanco en Mediaset.

Paquito te vamos a echar de menos... esa sonrisa contagiosa que llenaba la redacción. Donde estés, no dejes de soñar ni de reir.

Fallece repentinamente el periodista ceutí Paco Blanco https://t.co/3p42mlCOx4 vía — Mayka Navarro (@maykanavarro) January 7, 2021

Querido Paco. DEP, compañero.

No doy crédito... �� — Isabel Rábago ���� (@RABAGOISABEL) January 7, 2021