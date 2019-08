La dura confesión de Jorge Javier Vázquez: "La muerte ha pasado de ser una idea a ser una realidad cercana"

La edad no perdona por mucho que nos cuidemos todo lo que podamos y Jorge Javier Vázquez es muy consciente de ello. El presentador de 'Supervivientes', 'Gran Hermano' y 'Sábado deluxe' ha confesado que está pasando por un duro momento en su vida en el que la enfermedad está más presente que nunca. Aun así, ha terminado con una reflexión optimista que es importante recordar siempre. "En diciembre, le contaba a Bertín Osborne que estaba viviendo uno de los momentos más felices de mi vida y, en marzo, sufro un revés de salud", ha recordado Jorge Javier en su blog de 'Lecturas'.

El presentador estrella de Mediaset ha contado que su círculo más cercano está muy tocado: "Poco tiempo después, mi mejor amiga está a punto de morir, uno de mis mejores amigos lucha contra una terrible enfermedad tras ser operado de urgencia y otra persona muy querida tres cuartos de lo mismo. Intuyo que esto va a ser la vida a partir de ahora y me rebelo".

Vázquez es consciente de que las enfermedades están más presentes que nunca en su grupo de amigos y que la palabra 'cuidarse' aparece mucho más en sus conversaciones: "En seis meses, la muerte ha pasado de ser una idea a convertirse en una realidad muy cercana". Y le está siendo difícil afrontar la situación: "Me cuesta aceptarlo, porque todo ha venido de sopetón. No me esperaba que de la noche a la mañana todo pudiera derribarse tan fácilmente".

A pesar del duro momento por el que está pasando, Jorge Javier sabe darle sabor a la vida y ha terminado su confesión con una reflexión optimista y creativa, que parafrasea la famosa canción de Marisol: "Intuyo que, después de esta época de transición que estoy viviendo, aparecerá otra nueva llena de luz y de color. Porque a los cuarenta y nueve me he dado cuenta más que nunca de que la vida es una tómbola". "Pese a todo, la vida intenta abrirse paso a machetazos y reclama un lugar en nuestro mundo", ha sentenciado.