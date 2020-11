¿Dónde está Julián Contreras?: los motivos por los que Fran y Cayetano sí apoyan a Kiko y no a su otro hermano

Julián Contreras apareció en el mundo como un importante protagonista de la prensa rosa, ya que es miembro de una de las familias mediáticas más llamativas de nuestro país: Pantoja-Rivera-Ordoñez. Sin embargo, a pesar de contar con una larga trayectoria televisiva, el hijo menor de Carmina Ordóñez se encuentra alejado de las cámaras.

No obstante, el actual enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha hecho que los espacios de Telecinco y los espectadores vuelvan a recordar a Contreras. Esto se debe a que, el pasado 13 de noviembre, Rivera concedió una de las entrevistas más impactantes del mundo del corazón, en la que se esforzó por demostrar que su madre no era la persona que él creía.

El entrevistado mostró en directo todos los documentos que demostraban que Pantoja no había actuado correctamente en lo que respecta al testamento de Paquirri, ya que ella se había quedado casi todo y le había perjudicado como heredero, a él y a sus hermanos.

Tras desvelar toda la verdad y los trajes del torero que había encontrado en Cantora, Cayetano y Francisco Rivera se mostraron muy agradecidos con su hermano. Cayetano dedicó al DJ unas bonitas palabras en sus redes sociales: "Hermano, siempre contigo". Y, por otro lado, Fran se decantó por llamar en directo para apoyar a Kiko públicamente, ya que había desvelado lo que llevaban tanto tiempo defendiendo: que la repartición de la herencia no había sido justa. "Estamos contigo. Estás siendo muy valiente. Nuestro padre estaría muy orgulloso de ti", le aseguró mientras ambos no podían contener las lágrimas.

Esta situación es muy similar a la que los toreros vivieron con su otro hermano, Julián Contreras, tras la muerte de su madre. El fallecimiento de Carmina Ordóñez marcó un antes y un después en la vida de sus progenitores. La distancia entre ellos comenzó con la herencia de Ordóñez, lo que desencadenó en varios enfrentamientos que tuvieron como resultado una "relación nula".

Las deudas que enfrentaron a los hermanos Ordóñez

A lo largo de los años se ha especulado mucho sobre qué hecho fue el detonante para que los Rivera mantengan una relación tan fría con su hermano menor. No obstante, nunca se ha destapado cuál fue el origen. Una de las razones que explicaría este conflicto es la envidia que Julián siente por Francisco y Cayetano. También se comentó, tal y como confirmó el polígrafo del 'Deluxe', que el joven también está celoso de Kiko Rivera por conseguir hacer las paces y por mantener una buena la relación con sus hermanos, a pesar de haberse distanciado durante años por la guerra entre sus madres por la herencia de Paquirri. Sin embargo, parece que, finalmente, el dinero se lleva toda la culpa.

Después de gastarse los 100.000 euros de la herencia de su abuelo, Antonio Ordóñez, la que, según él, destinó para pagar las clínicas de desintoxicación de su madre, y la parte que le tocó tras la muerte de Carmina, Julián no se encontraba en su mejor momento económico. Por este motivo, en un principio, se habló de que el hermano menor retiró la palabra a Fran cuando dejó de prestarle dinero. Desde entonces, Fran y Cayetano intentan demostrar que él no es el "atormentado" hijo de Carmina, quien más sufrió por su pérdida.

A pesar del préstamo que sus hermanos le habían dado, el joven no consiguió recuperarse, dado que con ese dinero también tuvo que ayudar a su padre, quien sufre un problema de visión por el que se "va a quedar ciego" y el que no le permite trabajar, por lo que lleva más de veinte años sin percibir ninguna cantidad económica.

"Me siento en exclusión social. Llevo dos años en concurso de acreedores. Vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando", declaró para una entrevista en 'La Razón'.

Julián llegó a esta situación cuando sus ahorros se diluyeron de un día para otro: un año después de la inauguración de Pura Gula, negocio en el que invirtió todos sus ahorros, tuvieron que echar el cierre. Además, la ausencia de ingresos no le permitió pagar el elevado alquiler de su piso, por lo que él y su padre fueron desahuciados. Lo que tampoco ayudó al joven fue su adicción a las pastillas, la que fue a peor cuando empezó a sufrir depresión. Poco después fue fichado como colaborador de 'Corazón' en TVE, pero el espacio le despidió por un reajuste de personal.

Dada esta situación, Julián tuvo que recurrir a Telecinco para sobrevivir, por lo que participó en 'GH VIP' y dio entrevistas en los programas del corazón para lograr ingresos e intentar pagar sus deudas. Fueron las declaraciones sobre su vida privada lo que potenció la mala relación con sus hermanos. Intentaron acercar posturas en varias ocasiones y no dejar que el dinero destrozase una relación familiar, pero sus traicioneras exclusivas provocaron que los hermanos Rivera no consiguieran perdonarle.

Julián Contreras (Telecinco)

Exclusivas en Telecinco para sobrevivir

Contreras comenzó a asistir al plató de 'Sálvame'para defender a su madre ante las acusaciones de La Pantoja, para relatar su lucha contra la depresión y las adicciones, incluso para quejarse de sentirse apartado por sus hermanos y asegurar que habían hablado mal de Isabel Pantoja en su presencia. Hasta entonces, estas exclusivas no parecieron molestar a Fran y Cayetano, ya que el propio Julián aseguró que, a pesar de haber contado públicamente lo mal que lo estaba pasando, sus hermanos no mostraron ningún tipo de acercamiento ni ayuda.

La guerra comenzó cuando el ex colaborador de TVE comenzó a dar declaraciones sobre los detalles más escabrosos de la enfermedad de su madre, pero la gota que colmó el vaso llegó cuando Julián padre e hijo abandonaron rápidamente la boda de Cayetano Rivera y Eva González para sentarse en el plató de Telecinco y contar todos los detalles en exclusiva, haciendo hincapié en que se habían sentido "aislados" y les habían tratado como segundones en una celebración a la que habían acudido con mucha ilusión.

"Abandonamos el convite en silencio y con lágrimas en los ojos", confesó Julián Contreras Jr. Además, su padre recordó muy apenado sus últimas navidades y aseguró que las habían pasado solos, cuando él siempre había sentido a los dos hijos de Carmina como suyos.

Julián Contreras padre e hijo (Telecinco)

“Quiero pedirles perdón”

Meses después, tras recibir multitud de críticas y provocar que la relación con sus hermanos mayores se enfriara aún más, regresó a Telecinco y reconoció que se había equivocado por irse de la boda e ir directo a 'Sábado Deluxe': "Después de esa boda los medios empezaron a llamarme y a demonizarme. Me dibujaron como que yo era la nota discordante. Lo que está claro es que me equivoqué, pero en ningún momento quise perjudicar a nadie".

Después de reconocer públicamente sus errores, también ha revelado que le gustaría reconciliarse con sus hermanos: "Creo que tuve muchos errores. Yo por mis circunstancias me he aislado. Tengo la voluntad de reconciliación, de verdad", afirmó en 'Viva la vida'. "No tengo nada que reprochar a mis hermanos. Están dolidos conmigo y no quieren retomar el contacto y yo lo tengo que aceptar, pero quiero tener una conversación para pedirles perdón", agregó.

Por otro lado, tampoco debe ayudar a que mejore su relación que los Rivera le prestaran dinero y que él no se lo haya devuelto todavía. "Yo estoy intervenido, puedo salir adelante pero no recibo todo lo que gano. No he podido saldar mis cuentas con mis hermanos, no puedo hacer que me toque la lotería", confesó tras contar que la deuda que tiene con sus hermanos suma en torno a los 90.000 euros. Aún así, Contreras opinó que no cree que "el dinero sea el motivo" de su distanciamiento familiar.

Julián Contreras (Telecinco)

“No tengo una mala relación, no tengo relación"

Años después, receptivo ante una posible reconciliación, Contreras ha asegurado sentir "los mejores deseos" hacia sus hermanos. "Es una cosa que al final está instalada en nuestra vida y probablemente haya una falta de interés por todas las partes con lo cual... pero insisto en esto, el hecho de que haya una ausencia de relación no significa que haya una mala relación. Aquí no hay un conflicto", comentó en una entrevista.

"Yo siempre he dicho que me voy a alegrar de todo lo bueno que les pase y voy a lamentar muchísimo todo lo malo que les ocurra. No está en mi naturaleza desear algo negativo y menos a miembros de mi familia, por muchas diferencias o distancias que pueda tener con ellos”, añadió.

Sin embargo, la pandemia generada por el coronavirus ha hecho que ambas partes empiecen a mostrar un interés mutuo y que se produzca una acercamiento con Cayetano. "Nos hemos interesado mutuamente el uno por el otro y creo que eso evidencia lo que he dicho siempre, no tengo una mala relación, no tengo relación", declaró Contreras.

"Todos tenemos una edad, creo que ya nuestras vidas están bastante asentadas y tienen un sendero bastante definido. Mientras se mantenga la cordialidad y la pare más familiar creo que está todo bien. De momento estamos así y así seguiremos", concluyó para dar por finalizado el tema, ya que informó de que no volvería entrar en un tema familiar.

"Estos días llegan muchas personas nuevas. Atraídas por el oleaje externo, se acercan con curiosidad. Pero lamento decepcionaros. No me preguntéis por cuestiones ajenas a mí, porque no tienen ni tendrán mi atención. Lo siento", aseguró hace unos días.

Carmina Ordóñez y sus hijos

La vida actual de Julián Contreras

Después de su etapa como restaurador, escritor y coach, actualmente, tras casi dos años alejado de las cámaras, se dedica a las relaciones públicas. Su día a día es como el de cualquier hombre de su edad, tiene su rutina diaria marcada por el trabajo y en sus días libres disfruta de sus allegados y de su pareja, Lucía Sánchez.

Tras años enfrentándose a desahucios y viviendo de casa en casa, ahora vive en un piso de Móstoles con su padre y trabaja en el bingo Copacabana del mismo municipio, donde se encarga de las relaciones públicas. Asimismo, es muy apreciado en su actual trabajo y, durante el Estado de Alarma que se decretó en marzo, fue incluido en un ERTE.

Además, aprovechó el confinamiento para pasar tiempo con su novia y cuidarse, por lo que decidió someterse a un trasplante capilar. Contreras ha conseguido alejarse de los focos y construir una vida normal, aunque sigue a la espera de un posible acercamiento con sus hermanos.