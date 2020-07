El fatídico día en el que encontraron a Carmina Ordónez muerta en su propia casa

Dieciséis años han pasado desde aquel fatídico verano de 2004 en el que la vida se paró para Carmen Ordóñez dejando atrás a sus dos hijos mayores, Francisco y Cayetano Rivera, y al menor de los hermanos, Julián Contreras.

Una vida que marcó no solo a sus amigos y familiares sino a todo un país que la seguía dentro y fuera del mundo del corazón lleno de portadas y programas de televisión en las que se podía ver a la Carmina más guerrera y cariñosa.

Cuando muchos preparaban las vacaciones de agosto, la noticia por la muerte de Carmen Ordóñez impacto a los medios de comunicación en forma de rumor hasta que se confirmó de la mano de la agencia EFE: Carmina Ordóñez fallecía en su casa de Madrid a los 49 años de edad.

SUS HIJOS NO LA OLVIDAN

Francisco Rivera, el mayor de los hermanos, ha aprovechado el día del Carmen para recordar a su madre con una emotiva foto de esta luciendo un vestido rojo durante El Rocío: "Felicidades a todas las Carmen. Que día más bonito. A disfrutar!!!" titulaba la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

El torero emocionado ha manifestado que la echa de menos durante todos los días de su vida y ha alegado que prefiere recordar otras fechas más alegres como ha demostrado con esta publicación.

Cayetano Rivera, al igual que su hermano, ha expresado recientemente en varias entrevistas el deseo de recordar a su madre en los momentos más alegres: "No soy partidario de estas fechas, prefiero recordar otras. Me acuerdo mucho más otros días, pero lo más bonito es la cantidad de gente que la tiene presente todos los días. Lo vivo que está su recuerdo me llena y encanta".

