La doctora Alina Chan, perseguida por China, habla claro del origen del covid: "Tenían una hoja de ruta"

Hace más de año y medio que la covid-19 se encuentra presente en nuestras vidas. Y, pese al tiempo transcurrido, expertos de todo el mundo no han obtenido respuesta a una gran pregunta: ¿cuál es el origen del coronavirus?. La doctora Alina Chan, bióloga molecular de Harvard, fue la primera científica que aseguró que la covid había salido de un laboratorio. Unas afirmaciones por las que llegó a recibir amenazas de muerte, según ha recordado en 'Horizonte'. "A día de hoy, China insiste en que no identificaron ningún caso de covid antes de diciembre, no quieren que la gente piense que el virus salió de allí", explicaba.

"Las autoridades y médicos de China pensaron que el virus había surgido en el mercado. En los últimos dos años nadie ha podido encontrar ningún huésped animal intermedio que pudiese transmitirlo a los seres humanos. Por tanto, no se ha podido encontrar ningún rastro de animal con un virus similar al SARS-CoV-2", ha asegurado a Iker Jiménez y su equipo a través de una entrevista que ha concedido la experta en exclusiva.





Además, la bióloga ha dado como posible prueba del origen de laboratorio de este virus un documento en el que se detalla que en Wuhan se estaban haciendo experimentos con virus. Una premisa que ella siempre ha defendido desde el comienzo de esta pandemia. En dicho documento, se proponía "recolectar virus, miles de cepas en China y el sudeste asiático, y enviarlas a Wuhan para secuenciarlas. En caso de no poder cultivar los patógenos en distintos tipos de células fabricarían nuevos tipos de virus junto con una característica especial llamada sitio de corte de furina y los unirían con más patógenos similares en el laboratorio".









"Es más probable que este virus venga de un laboratorio que de la naturaleza. Antes de la pandemia, los parientes más cercanos del SARS-CoV-2 estaban siendo manipulados en Wuhan. Por ello, todo parece apuntar a un origen de laboratorio", concluía la doctora Alina Chan.

Unas declaraciones que no dejaron indiferente a la audiencia de 'Horizonte', por la contundencia con la que esta experta habló sobre el origen del coronavirus. Un asunto del que todavía no tenemos respuesta, pese al tiempo que ha transcurrido.

Iker Jiménez, sobre el origen del virus: "Hay un error"

Esta premisa la mantiene de una forma muy similar Iker Jiménez prácticamente desde el comienzo de esta pandemia. En octubre de 2020, el periodista indicó que "hay unos protocolos que se rompen, hay un error, una vigilancia que no se hace".





El director de 'Horizonte' tuvo el virus ante sus ojos, a través de un microscopio. Logró la visita gracias al coronel Martín Otero. Una experiencia inolvidable que jamás olvidará. Durante esa visita, el coronel le revela algo que le sorprende sobremanera: “Él me dijo que la explosión del virus en Italia es muy extraña y violenta. La forma del desarrollo es increíble”, contaba a COPE. De hecho, el coronel también aseguró que "pudo escaparse del laboratorio de Wuhan. Sabemos que allí se estaba trabajando con este virus. En sus inicios, este laboratorio ya tuvo escapes. Igual estaban trabajando con él para una vacuna y se les pudo escapar".

El coronel Martín Otero también tiene serias sospechas del origen de este virus porque "hay tantas modificaciones en el virus y tan complejas que es difícil que la naturaleza las haya podido hacer por sí solas. Hay modificaciones extrañas y cuando un virus muta lo hace a lo largo de toda la cadena, no sólo en la zona de la proteína", revelaba.