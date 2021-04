El doctor Gaona avisa a Ana Rosa por los 13 detenidos por abuso sexual: "Si quieren integrarse..."

El pasado lunes, la Policía Nacional detuvo a trece jóvenes, entre ellos cuatro menores por haber abusado presuntamente de una menor de 16 años en Madrid. Entre los nueve mayores de edad había seis marroquíes, un dominicano y dos españoles. Los cuatro menores son dos marroquíes, uno venezolano y uno español. Sobre esta polémica ha hablado este martes el psiquiatra forense, José Miguel Gaona en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco.

El aviso de Gaona

"Me enciendo un poquito...", ha comenzado el psiquiatra forense. "Lo digo porque habrá muchos espectadores, además muchos serán extranjeros y ellas, que también pueden ser víctimas extranjeras de este tipo de animales humanos... no me inclino ni por la raza ni por la nacionalidad", ha indicado de inmediatamente Gaona y se ha dispuesto ha hablar del "perfil cultural".

"En otros países, en Escandinavia, por ejemplo, las personas que quieren integrase, si quieren integrarse, tienen que seguir una serie de pautas o de cuestiones que en España nos las pasamos por el forro", ha reprochado. "Creemos que todos somos iguales y luego vamos de guays". Seguidamente, ha querido explicarse: "Cuando en ocasiones hablamos de que las mujeres tienen problemas en Arabia Saudí, etcétera, nos parece muy lejano, pero hay otros países muy cercanos en los que también la mujer está totalmente minusvalorada. De hecho se las agrade continuamente en países que están muy cercanos", ha asegurado el doctor Gaona.

"Estos señores... por llamarlo de alguna manera, juegan con una cosa que se llama impunidad" ha continuado y se ha referido a que la mayor parte de ellos, que han sido detenidos e identificados "no tienen un domicilio estable". "No van a rendir cuentas ante nadie. Ese es el problema". El doctor Gaona ha indicado que en otros lugares "se les coge, se les juzga, pagan la condena y se les expulsa" y ha continuado haciendo alusión a otros países europeos, en los que "se les ha dado la nacionalidad y se les desprovee porque no han cumplido esas características propias de la civilización occidental".

Finalmente, el doctor Gaona ha criticado que "alguien puede alegar ahora mismo que en España ocurren estas cosas con los autóctonos", pero ha querido remarcar que "bastantes delincuentes autóctonos tenemos como para encima importar otros del extranjero", ha concluido.

Trece detenidos por abusar de una menor

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a trece jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, sospechosos de haber abusado sexualmente de una menor de 16 años el pasado sábado en el Parque del Oeste de Madrid, según informaron fuentes policiales.

El suceso ocurrió el pasado día 3 a las 22.30 horas, cuando la joven estaba en el parque bailando en un banco acompañada de dos amigos. En ese momento apareció un grupo de dieciocho jóvenes que la rodearon y la realizaron tocamientos en diversas partes del cuerpo.

Mientras unos abusaban de ella, otro chico aprovechó para robar el teléfono que llevaba en el interior del bolso. Dos amigos de la víctima consiguieron sacarla del grupo y llamaron a la Policía Nacional. Los agentes localizaron en las inmediaciones a buena parte del grupo y practicaron un total de trece detenciones. No obstante, los trece detenidos, han quedado en libertad. No llegaron a pasar a disposición judicial y quedaron en libertad, aunque tienen la condición de investigados por un delito de abuso sexual, dos de ellos también por atentado a la autoridad y otro por hurto.