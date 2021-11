El doctor César Carballo da la sorpresa y pone fecha a su marcha de la televisión: "La vida seguirá"

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, las televisiones no han dejado de dar voz a expertos en la materia que han compartido la información y los pronósticos relacionados con la covid-19 desde un punto de vista profesional, con la finalidad de ayudar a los ciudadanos a entender la situación y también enviar consejos de cara a la contención de la pandemia.

El doctor César Carballo es uno de los profesionales cuya trayectoria televisiva ha surgido a raíz del coronavirus. Desde hace un año y medio, el médico se ha convertido en una figura de referencia en la pequeña pantalla por sus intervenciones en programas como 'La Sexta Noche' y 'Horizonte', desde donde ha informado, siempre desde su posición como doctor, del avance de la pandemia. Carballo se ha mojado en todos los debates, dando su opinión sobre el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad, la vacunación en sus inicios o la tercera dosis, cuyo debate está abierto en la actualidad.





El médico, de 49 años, tuvo clara su vocación desde que era un niño, teniendo a su madre como referencia. Actualmente, además de su presencia en la televisión, es médico de urgencias en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y recientemente ha publicado un libro. A raíz de esa publicación, el diario 'Huffington post' ha entrevistado a Carballo, que ha mostrado su versión más sincera y se ha pronunciado sin tapujos sobre distintos aspectos vinculados a la sanidad en nuestro país.

Carballo pone fecha al final de sus intervenciones en 'La Sexta Noche' y 'Horizonte'

Entre sus respuestas, hay una que llama especialmente la atención, y es que el doctor ha puesto fecha al final de sus intervenciones en televisión. Ante la pregunta: "¿Hasta cuándo quiere alargar su vida en televisión?", Carballo era claro. "Yo no es que quiera. La actualidad te llama o no, no hay más. Yo he escrito un libro, antes estaba haciendo un ensayo clínico con un programa de diabetes, he estado en Gaza… La vida seguirá y cuando la pandemia acabe terminarán mis intervenciones y las de muchísima gente"

Además, mandaba un agradecimiento especial a 'Horizonte' y 'La Sexta Noche', por haber destinado en prime time "tiempo a la ciencia", porque "a la gente se le ha quedado el poso que la ciencia es importante". "Lo que invirtamos hoy lo recuperaremos en años, el problema es que a ver si lo ven los políticos. Tú tienes que regalar la planta hoy para que crezca en 3, 4 ó 5 años, aunque el beneficio lo van a ver otros. Entonces eso no lo ven, pero eso también es ser español. Yo soy muy español y ser español es eso, invertir en tu país y que mejore, pero a veces es complicado hacerlo ver", apuntaba.

¿Qué es lo que significa para mi "ser español"?:

Apostemos por la ciencia a medio largo plazo



Aquí tenéis un fragmento de la entrevista donde agradezco además a programas como #Horizonte y @SextaNocheTV que hayan apostado en prime time por la ciencia. https://t.co/4ZVzRuwOBk — Cesar Carballo (@ccarballo50) November 20, 2021