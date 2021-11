Carballo lanza una advertencia sobre el coronavirus para poder celebrar la Navidad: "Debemos hacerlo ya"

Como cada fin de semana, el doctor César Carballo volvió a 'La Sexta Noche' como colaborador. Normalmente, sus declaraciones son tan esperadas como criticadas. En muchas ocasiones, han acusado al sanitario de alarmista, mientras otros confían ciegamente en sus análisis. Para los espectadores de laSexta sus intervenciones ya son algo habitual. En este caso, el experto quiso abordar la reconocida como "la sexta ola" de la pandemia por coronavirus.

Este término ha comenzado a llegar de nuevo a los medios de comunicación por la subida de los contagios por la covid-19, los que se están dando principalmente en los diferentes países europeos. A pesar de la vacuna, el coronavirus no ha desaparecido y sigue presente en todo el mundo. Es por esto por lo que esta subida de contagios ha alarmado a los ciudadanos, quienes se encuentran muy preocupados por tener que enfrentarse de nuevo a una oleada.

Para analizar esta noticia, fue el propio programa quien quiso contar con la aportación de Carballo, a quien preguntaron si ya nos encontramos en la sexta ola. "Fíjate cómo avisamos que en invierno, probablemente, iba a haber un aumento en los contagios. Es probable que no podamos evitar una sexta ola igual que no han podido evitarla el resto de Europa", comenzaba diciendo, asegurando que llegará y que deberíamos tener cuidado.

"Sí que podemos minimizar su impacto. Menospreciamos la quinta ola y lo pagamos caro", recordaba el experto tras mandar un mensaje de esperanza a los espectadores. "Podemos hacer cosas, pero debemos hacerlas ya", señalaba el sanitario, haciendo referencia a que existen diferentes soluciones que se tienen que llevar a cabo lo antes posible para poder estar tranquilos de cara a las vacaciones navideñas.









"Estas imágenes no ayudan"

A raíz de esto, la copresentador quiso preguntar por los no vacunados, ya que ellos también influyen en esta subida de contagios. "Hay más de un 20% de gente entre 20 y 40 años que todavía no se ha vacunado. Hay que hacer hincapié en ellos porque es muy importante ese porcentaje que nos puede dar muchísima más tranquilidad de cara al invierno, sin duda", declaraba Carballo.

De la misma manera, siguiendo con el tema de los no vacunados, Carballo también opinó sobre Santiago Abascal. Esto se debe a que la vacunación del líder de Vox continúa siendo un misterio, lo que se ha potenciado desde su intervención en el Congreso hablando de ello.

"¿No se ha vacunado? Ah, que no lo tiene usted qué decir, que no lo quiere usted decir, claro este es el problema, señoría", apuntaba Pedro Sánchez, dirigiéndose a Abascal. "Yo a usted le veo demasiado delgado, no sé si usted padece algún tipo de enfermedad infecto-contagiosa, pero no me tiene que dar ninguna cuenta sobre ello", reaccionaba el de Vox.

"Hace mucho daño porque los políticos tienen que dar ejemplo y sabemos que la vacunación ha salvado decenas de miles de vidas. Estas imágenes no ayudan", opinaba Carballo al respecto. "Me parece lamentable. Esa comparación con la salud de un compañero parlamentario me parece muy triste", comentaba otro de los colaboradores presentes en el plató.