El doctor César Carballo desvela a Iñaki López en 'LaSexta Noche' el dato menos comentado sobre las vacunas

El doctor César Carballo, colaborador del programa 'LaSexta Noche', se ha pronunciado este sábado de nuevo sobre el futuro de las vacunas contra la covid-19 y sobre cuál es su postura de cara a posible Plan de Vacunación que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene pensado presentar el próximo martes tras el Consejo de Ministros.

La pasada semana, César Carballo se mostró reacio a ser uno de los primeros ciudadano en ponerse dicha vacuna, ya que en su opinión se está acortando los plazos para que salga en circulación con el fin de aplicar vacunaciones masivas en diversos países: "No me gustaría ser el primero que se la ponga. No me gustaría ser el primero, seguramente habrá pasado todos los filtros, pero no es lo mismo poner a 20.000 que a 20 millones, vamos a esperar un poco. Si sale en enero, habrá que ver qué seguridad tiene".

Los últimos datos sobre las vacunas en 'LaSexta Noche'

Sobre esta cuestión ha vuelto a ser preguntado este sábado por el presentador del programa, Iñaki López, pero esta vez se ha mostrado mucho más abierto a explicar cuál es su verdadera opinión sobre las vacunas contra la covid-19 y su posible llegada inminente. El conductor del programa le ha preguntado de forma más precisa por las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las que señaló que en el primer semestre de este 2021 más de la mitad de la población debería estar vacunada.

La petición de César Carballo a Iñaki López

En este sentido, el doctor Carballo se ha mostrado positivo a la vez que cauto con que la vacuna sea eficaz: "Pues esperemos que sí. Todos queremos que la vacuna funcione, pero yo creo que estamos aquí para informar a la gente de los que nosotros pensamos, sea políticamente correcto o no. Yo el otro día dije que no me quedaba muy clara la política de vacunación que vamos a tener. No sabemos todavía cuál es la vacuna que vamos a emplear y ya estamos diciendo que vamos a vacunar a la gente en enero".

También ha señalado algunas de las claves que deben marcar el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno: "¿Qué estrategia vamos a seguir? Porque dependiendo de si la vacuna da una cierta protección u otra puede que las estrategias sean diferentes, pero ya estamos diciendo que vamos a vacunarnos de manera masiva en enero. Cuidado con las aprobaciones urgentes, ya las hemos visto con otros medicamentos. Eso se ha puesto en un protocolo clínico y hemos tenido que utilizar fármacos que no estaban indicados. Cuidado con aprobar todo muy rápido porque lo que hacemos es quitar el grupo control".

Por último ha pedido a todas las autoridades que sean claros con los ciudadanos sobre los efectos, positivos o negativos, que tengan las vacunas contra la covid-19: "Lo que quiero es que la gente sepa claramente todo. Tiene una probabilidad, ya que estas vacunas se han probado durante seis meses y no sabemos que resultados tendrán al medio y largo plazo. De esto se debe informar a la gente y decirles claramente lo que hay. Si hay un fallo se debe decir: estas vacunas se han probado seis meses, no sabemos los efectos secundarios. Tenemos que ser transparentes con la gente y ver los riesgos y los beneficios que tiene".

