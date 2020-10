El doctor César Carballo da las claves sobre los expertos que asesoraron a Simón

El doctor César Carballo se ha convertido en una de las voces sanitarias más mediáticas de los últimos días. Sus intervenciones en televisión son frecuentes, donde juega el papel de experto médico y donde critica con dureza muchas de las decisiones que el Gobierno ha ido tomando durante la gestión de la pandemia, con un protagonista destacado: Fernando Simón.

Y en concreto, el doctor Carballo ha analizado qué hay detrás del archiconocido comité de expertos que asesora a Fernando Simón.

Los expertos de Fernando Simón

"¿Usted ya sabe quiénes son los expertos de Simón?", preguntaba una incisiva Ana Rosa al doctor Carballo. Este, sin dudarlo, respondía con velocidad: "Yo creo que ni yo ni nadie lo sabemos", sentenciaba. Aun así, el doctor Carballo sí que se ha aventurado a dibujar algunas de las características que estos expertos deben tener:

"Me imagino que tendrá técnicos dentro del ministerio, dentro del CECAES que le asesoren, pero efectivamente, igual que hay ejemplos en otros sitios donde no solamente hay un comité de expertos, sino que hay varios a los que se consulta, por ejemplo en Alemania".

"Aquí ya hemos demostrado que se puede llegar a un consenso de expertos. Hay gente muy buena en este país que podría asesorar tanto al ministerio como a las Comunidades Autónomas y precisamente lo que pedimos es que se escuche a los expertos y a los profesionales y menos a los políticos en este caso".

Así hacía referencia el doctor al epidemiólogo en Telemadrid

Hace unos días, César Carballo aprovechaba su intervención en el ente público madrileño para arremeter contra Simón.

Así se refería al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Le diría al doctor Simón que no ha reconocido la vía de aerosoles. Es la sexta o la séptima vez que usted subestima al virus", aseguraba.

Y añadía: "Ya lo dijo usted en marzo, que iba a haber dos o tres casos. Después dijo que las mascarillas parecía que no hacían falta. En verano dijo que todo estaba controlado y que esto eran unos 'brotecillos' y que no había segunda ola. Permitió pasar a las Comunidades Autónomas a pesar de que no habían hecho los deberes. Eso es responsabilidad suya".