El doctor Carballo lanza una dura advertencia sobre el protocolo covid en los colegios: "Me da miedo"

César Carballo se ha convertido en una figura de referencia en nuestro país durante la pandemia. El médico de urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid, realiza habituales intervenciones en plató de televisión para analizar la situación de la covid-19, su evolución, fomentar la vacunación o lanzar consejos para prevenir el aumento de casos o evitar una nueva ola.

Hace unos días, hablaba en directo con Iñaki López y Cristina Pardo en su programa, 'Más vale tarde', para denunciar la situación que vive tras el positivo de su hija de 9 años. Su caso es un contacto estrecho pero como el doctor ha dado negativo, debe continuar con su vida normal, lo que incluye ir a su trabajo en el hospital de manera habitual. Una situación incomprensible para Carballo.

Este viernes, César ha hablado con 'El programa de Ana Rosa', que se ha hecho eco de su situación. En su intervención, el médico ha hablado sin tapujos de los protocolos de detección de caso y de cómo se gestiona en los colegios.

El doctor Carballo se pronuncia sobre la detección de casos en los colegios en 'El programa de Ana Rosa'

"Si controlásemos la transmisión en los colegios, probablemente no habría sexta ola", afirma Carballo. "Se está originando en gran medida, según los datos, en menores de 11 años y luego van a su casa y la siguiente pirámide de población son los de 40 a 49 años", a lo que añadía que "no se están haciendo los test necesarios".





Respecto al caso de su hija, ha explicado que los primeros casos se dieron hace tres semanas en clase y que han sido ellos mismos los que le han hecho varios test de antígenos, y ha dado positivo en el segundo. "Si hubiese cortado la cadena en ese momento, si se hubiera hecho una PCR a toda la clase con el primer positivo, se hubiera cortado la cadena de transmisión en su momento. Esto está pasando miles de veces en todos los colegios en España y es un gran problema", denunciaba y enviaba un mensaje a los políticos, pidiendo que no solo ponga el foco en los ciudadanos.

El doctor ha hablado entonces de la posibilidad de diferenciar los casos: "No es lo mismo un contacto en una comida que el estar conviviendo con una niña de 9 años. A mi me da miedo, me da prudencia el ir a trabajar con mis compañeros porque tengo una PCR negativa de hace tres días pero hoy podría ser positivo". Por último se refería a la conciliación, que es "dificilísima", asegura y eso provoca que la gente no declara algunos casos.

El doctor Carballo critica el protocolo del Gobierno: "Si controlásemos la transmisión en los colegios, no se produciría esta sexta ola" #AR3Dhttps://t.co/tAnNolacI0 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) December 3, 2021