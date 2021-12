El doctor Carballo denuncia la difícil situación laboral que vive tras el positivo de su hija: "No es seguro"

El doctor César Carballo se ha convertido en un médico de referencia durante la pandemia. Sus frecuentes intervenciones en platós de televisión para analizar la situación de la covid-19 y sus consejos sobre qué hacer para prevenir una nueva ola o respecto a la vacunación han llegado a una gran cantidad de españoles, sobre todo a partir de sus televisores.

En esta ocasión, el doctor ha hablado en el programa 'Más vale tarde' con un motivo distinto. El programa de Iñaki López y Cristina Pardo se ha hecho eco de la situación que vive Carballo, y es que su hija de 9 años ha dado positivo en coronavirus pero él no debe guardar cuarentena. El médico ha dado negativo en una PCR y por tanto, según los protocolos, puede seguir acudiendo de manera habitual a su puesto de trabajo en el hospital. Una situación que ha querido denunciar, ya que no le parece lógico.

Al ser médico está en contacto con multitud de personas, parte de ellas inmunodeprimidas, y aunque haya dado negativo, podría darse el caso de estar incubando el virus y dar positivo en unos días. En el programa han repasado los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad y en ellos se indica que, desde el mes de octubre, si una persona está en contacto con un positivo, no debe hacer cuarentena, siempre y cuando esté vacunada. Una norma que ha sufrido una variación, ya que los contactos directos de ómicron sí deben guardar esos días de cuarentena.





El doctor Carballo se autoconfina tras el positivo de su hija

"Ayer di PCR negativa y en teoría podría hacer vida normal, pero dentro de 3 días puede ser positiva", arrancaba Carballo, que se preguntaba "¿cuál es la preocupación que hay realmente por los sanitarios?". Apuntaba entonces a los protocolos que se están utilizando, asegurando que son los que "nos están llevando a esta sexta ola". "Sabemos que hacer para cortar la transmisión pero si no lo aplicamos", eran sus palabras.

Ante la pregunta de Cristina Pardo de qué va a hacer ahora, aseguraba que va a "coger los días para no ir". Ha contado entonces que se había cogido el puente para irse de viaje fuera de España, algo que ya no va a hacer pero ahora tiene que "apañar los días para hacer un autoconfinamiento pero creo que no es seguro".

Además ha comentado que el hospital le ofrece una PCR en 7 días, de cara a la vuelta, pero él se pregunta que pasa durante estos días. "Estamos hablando que es mi hija, yo convivo con ella y es una niña de 9 años, tampoco puedes aislarla en una habitación y decirle que no salga, como una persona más mayor", ha explicado a López y Pardo, mostrando su total rechazo a los protocolos establecidos.

